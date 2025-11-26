日職／補進林安可又簽前日本一MVP 西武本部長：刺激全隊成長

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
西武獅宣布與兩屆外野金手套、前日本一MVP得主桑原將志達成簽約共識。 截圖自横浜DeNAベイスターズ 粉絲團
西武獅宣布與兩屆外野金手套、前日本一MVP得主桑原將志達成簽約共識，睽違十年再度於FA市場上網羅好手，西武球團本部長廣池浩司也對此發表看法。

桑原將志生涯為橫濱DeNA海灣之星效力1239場，敲出1053支安打、打擊率2成67，曾在2017年、2023年兩度獲得金手套獎，更是2024年日本一MVP。他於季後宣告FA權利，並未出席DeNA球迷感謝會後就幾乎確定會離隊，如今將加盟西武，明年球季換穿球衣。廣池浩司受訪談到，希望桑原將志能為西武戰力帶來提升，他說：「非常期待明年能迎來一位這麼可靠、能讓球隊變得更強的選手，他（桑原將志）的力量對我們來說不可或缺。」

西武先前才宣布網羅台灣好手林安可，如今再簽下桑原將志，大幅提升外野戰力，廣池浩司表示，希望透過補強來刺激選手成長，他說：「加入一位有實績的選手，能增加隊內競爭，進一步加快團隊變強的速度。」

