王齊麟也成質詢內容！ 李洋還被問該怎麼對付大谷翔平

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
李洋今天在立法院教育文化委員會進行業務報告並接受質詢。記者劉肇育／攝影
運動部部長李洋今天首度到立法院教育文化委員會進行業務報告並接受質詢，質詢過程卻是笑料不斷，包括葉元之提到中華隊明年經典賽將遭遇大谷翔平一事運動部有何對策？讓李洋一度尷尬回應，甚至面對謝龍介的全程台語問政，李洋也只能陪笑表示，台語沒那麼好。

史上最年輕部長李洋上任即將滿3個月，他也在今天前往立法院教育文化委員會進行業務報告並接受立委質詢，不過過去總是「劍拔弩張」的質詢過程，今天卻是一片和氣，在質詢過程中李洋甚至多次被立委問及「緊不緊張？」甚至還安撫他「不要緊張」。

立委柯志恩在質詢時就表示，「我們對你講話都要非常客氣一下，免得到時候被你粉絲這樣子好不好，你有沒有發現你備受禮遇，不用太緊張。」讓李洋急著陪笑回應，「有，謝謝委員。」

至於今天質詢的內容也同樣五花八門，包括柯志恩提到我國黃金計畫運動員錯失藥檢（Unsucessful Attempt, UA）的狀況時提及，李洋的前搭檔王齊麟已經兩度錯過藥檢，只要再一次將面臨禁賽，要李洋別忘記提醒王齊麟，李洋則說：「我之前擔任搭檔時每天提醒，最近我了解到的是他晚上有訂鬧鐘，應該不會再有這樣情形發生。」

立委葉元之則是關心明年中華隊將在經典賽遭遇世界列強，甚至超級球星大谷翔平也已經宣布加入日本隊時，運動部是否能夠針對面對大谷球員這樣的明星球員時，可以提供什麼樣的技術指導，李洋則略帶尷尬的表示，「國訓中心有相關運動科技研發，但是否讓大谷翔平納入，還需要商議。」

而面對以往都以全程台語問政的立委謝龍介，李洋也詢答過程中坦言台語沒那麼好，讓謝龍介一度切換聲道改為國語問政，展現對於李洋的「禮遇」，在問到基層運動訓練的相關議題時，謝龍介也詢問李洋是「訓練型」還是「比賽型」選手時，李洋則回答，「我是穩定型的。」妙答也讓謝龍介在質詢台上露出燦笑。

李洋 運動部 大谷翔平

