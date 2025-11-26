快訊

中職／韓籍女神廉世彬遭性騷擾？桃猿回應：重視女孩身心健康

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls韓籍女神廉世彬今天傳出遭到韓籍經紀人性騷擾。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls韓籍女神廉世彬今天傳出遭到韓籍經紀人性騷擾。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls韓籍女神廉世彬今天傳出遭到韓籍經紀人性騷擾，強忍身心壓力工作，決定合約到期後不續約，韓籍經紀人透過媒體反駁此事，桃猿球團則回應，十分重視女孩身心健康，也會持續給予支持與關懷。

今日《鏡週刊》報導指出，桃猿韓籍啦啦隊員廉世彬決定不與韓籍經紀人續約，原因是該名韓籍經紀人在工作時毫無男女肢體邊界感，私下更會毛手毛腳，反映後仍置之不理，只能強忍身心壓力繼續工作。

該韓籍經紀人也透過台灣媒體《NowNews》回應，雙方合約本來就只到12月5日，廉世彬希望以個人方式在台灣與韓國接案，公司也尊重她的決定，外界渲染成「醜聞斷尾」，與實情不符。

針對今日新聞報導，樂天桃猿球團也回應，「球團了解外界的關心，也十分重視女孩的身心健康。在球團的應援活動上，我們看到廉世彬一直以陽光、努力的姿態面對工作。未來我們也會持續與世彬的台灣經紀團隊保持聯繫，並在工作範圍內給予必要的支持與關懷，感謝關心。」

