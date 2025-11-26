聽新聞
0:00 / 0:00
中職／韓籍女神廉世彬遭性騷擾？桃猿回應：重視女孩身心健康
樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls韓籍女神廉世彬今天傳出遭到韓籍經紀人性騷擾，強忍身心壓力工作，決定合約到期後不續約，韓籍經紀人透過媒體反駁此事，桃猿球團則回應，十分重視女孩身心健康，也會持續給予支持與關懷。
今日《鏡週刊》報導指出，桃猿韓籍啦啦隊員廉世彬決定不與韓籍經紀人續約，原因是該名韓籍經紀人在工作時毫無男女肢體邊界感，私下更會毛手毛腳，反映後仍置之不理，只能強忍身心壓力繼續工作。
該韓籍經紀人也透過台灣媒體《NowNews》回應，雙方合約本來就只到12月5日，廉世彬希望以個人方式在台灣與韓國接案，公司也尊重她的決定，外界渲染成「醜聞斷尾」，與實情不符。
針對今日新聞報導，樂天桃猿球團也回應，「球團了解外界的關心，也十分重視女孩的身心健康。在球團的應援活動上，我們看到廉世彬一直以陽光、努力的姿態面對工作。未來我們也會持續與世彬的台灣經紀團隊保持聯繫，並在工作範圍內給予必要的支持與關懷，感謝關心。」
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言