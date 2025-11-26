棒球／大腿受傷向高中生道歉 52歲鈴木一朗：這次是我的失誤

現年52歲的日本傳奇球星鈴木一朗近日前往高中指導球員，但因為高強度跑步拉傷左大腿後側，無法向球員親自示範動作，他也對此表達歉意。

鈴木一朗24和25日前往福岡九州國際大學附屬高中指導球員，開場就向大家致歉，「大家給我的信中，很多人寫到想直接看我的動作從中學習，有很多這樣的聲音。這次有件事是我的失誤，必須向大家道歉，這次沒辦法做。」

一朗解釋自己因為受傷無法親自示範，「大家程度都很高，我也在網路看過你們的比賽，心想：『這可不簡單，我也得好好準備，不然跟不上大家。』結果就在3天前的訓練中，做高強度跑步，結果把大腿拉傷，現在是受傷的第三天。」

儘管大腿拉傷，一朗仍下場示範70至80公尺長距離傳球，向學生展現精湛擊球技巧。他表示，「沒辦法親自示範對我來說有點著急，有什麼想問的，都可以問我。」