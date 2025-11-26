日職／樂天2年4億日圓搶到前田健太 先發定位符合本人想法

日本職棒樂天金鷲隊宣布，與旅美好手前田健太達成簽約共識，這位美日職棒累積165勝的投手，相隔10年再次回到日本重新出發，根據日本媒體報導，樂天提出2年、4億日圓（約台幣8041萬元）規模的合約才在爭奪戰中勝出。

前田健太在2006年選秀加入廣島隊，2008年就在一軍取得9勝，並在2010年、2015年奪下最多勝與澤村賞，2015年季後透過入札制度轉至道奇隊效力，之後輾轉效力雙城與老虎隊，在大聯盟合計拿下68勝。

本季前田健太在老虎隊開季，以中繼之姿出場7場，但防禦率7.88表現不佳，5月離開球隊。之後在小熊與洋基隊3A球隊出賽，11月初在個人Instagram上宣布：「我已決定自下季起回日本延續職業生涯。」

樂天金鷲發文歡迎前田健太「回家」。 截圖自樂天金鷲X

日本媒體《Sponichi Annex》報導指出，巨人、養樂多等球隊也曾展開調查競逐，但樂天提出兩年總額約4億日圓的合約條件，並明確表示會以先發投手的定位來使用，這是前田非常重視的部分，最終讓樂天贏得這場爭奪戰。

樂天隊本季戰績67勝74敗，先發投手群防禦率3.72為聯盟最差，沒有任何投手達到規定投球局數，先發最多勝為古謝樹7勝，先發戰力不足成為課題。