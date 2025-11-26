快訊

日職／渡邊久信分析林安可「像吉田正尚」 點出旅日適應關鍵

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
前西武總經理渡邊久信指出，業餘時期就注意到林安可，在日本打者中類似吉田正尚型態。 聯合報系資料照
日本職棒西武獅隊簽下台灣代表性強打林安可，熟悉台灣棒球的前西武總經理渡邊久信指出，業餘時期就注意到林安可，在日本打者中類似吉田正尚型態，但能否適應日職也要看球隊的耐心。

林安可業餘時期擔任投手，加入中職後才專注打擊，今年繳出打擊率3成18、23轟的成績，去年在世界12強棒球賽從橫山陸人手中敲出超大號全壘打，讓他被日本職棒關注。

渡邊久信在接受日本媒體《Sportsnavi》訪問時表示，林安可在業餘時期曾是二刀流選手，當時是以投手身分在觀察，「那時候他給我的印象是身材還很瘦小。如今他已專注在打擊，我認為不用再投球比較好。」

然而如今林安可已經成為身材壯碩的球員，渡邊久信也指出，能夠敲出全壘打是他最大的魅力，擁有阿根廷人與台灣人的混血也相當罕見，「西武當然會想要他這樣的打者，畢竟是能打的好打者。」

對於林安可的打擊型態，渡邊久信細部分析指出，他能夠讓球黏在球棒上，不是用「點」而是以「線」去擊球，就像是吉田正尚一般，能夠以「線」把球打得很遠，就算被低角度的球破壞姿勢，也能靠穩定的下半身把球帶起來。

台灣打者在日本取得成功的案例不多，不過渡邊久信指出，林威助、陽岱鋼、吳念庭這類在日本高中出身的球員，能夠很快適應球風，王柏融來到日本打得比較辛苦，陳大豐則是在日本大學打球四年後有活躍表現，「在日本成功的打者還是有的」。

林安可加入日職後可能遇到的課題，渡邊久信也分析如何適應控球與配球是關鍵，「日本投手控球非常好，會攻進打者最難打的地方，甜的球誰都能打，日本投手的水準真的很高，比台灣對到的投手強得多。如何面對這些差異，就是最重要的。」

渡邊久信認為這不是只有台灣選手會遇到的問題，美國選手也一樣，「現在外國選手想在日本活躍並不容易。就算是3A等級的美國選手，也要實際打過才知道。」

渡邊久信認為，球團相信林安可能成功才會簽下，舉例日本火腿隊的萊爾德（Brandon Laird）一開始也一直被三振，但當時的監督栗山英樹很有耐心，給他時間發揮才有了30轟以上的成績，能不能「用到底」是關鍵。

