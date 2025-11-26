經典賽再度從不被看好出發 中華隊拚隊史最佳

中華隊去年風風光光摘下世界十二強棒球賽冠軍，完全不同層級的考驗將在明年三月登場，納入大聯盟等級好手的世界棒球經典賽，中華隊要再度從不被看好中出發，尋求隊史最佳成績。

中華隊規畫明年一月十五日在國訓中心展開第一階段集訓，春節後移師台北大巨蛋，也將與日本職棒軟銀、火腿隊進行交流賽練兵，接著二月廿八日轉戰日本宮崎進行官辦熱身賽，迎接三月五日經典賽正式開打。

中華隊已擬定四十三人集訓名單，將從中挑選最終正式陣容，選手近期陸續接到通知，總教練曾豪駒無意透露口風，僅說：「等集訓開始就知道」；外界目前僅能從選手表態窺見陣容雛形，上屆預賽Ａ組ＭＶＰ張育成也預計再度披上國家隊戰袍，與上屆Ｂ組ＭＶＰ大谷翔平同場過招。

攤開歷年經典賽戰績，中華隊僅在二○一三年打進八強，最後排名第八，其餘四屆都在預賽就遭淘汰，上屆更是淪為分組墊底，今年二月才在資格賽驚險收下正賽門票，躲過隊史首度缺席經典賽。

大聯盟主辦的經典賽，放行各隊四十人名單內的選手參賽，對抗強度與十二強賽是完全不同層級，根據博弈公司DraftKings本月開出的奪冠賠率，中華隊看好度在廿隊排名十六，只贏過英國、捷克、尼加拉瓜、巴西隊，前三名則是美國、日本、多明尼加隊，另一支亞洲強權南韓隊排在第七。