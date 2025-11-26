聽新聞
經典賽3大考驗 日本隊靠大谷助拳

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導

大谷翔平點頭加入經典賽日本隊陣容，讓監督井端弘和終於能放下心中大石，他表示將以二連霸為目標，打造一支能讓日本球迷興奮、期待不已的球隊。日本媒體分析指出，日本隊在本屆經典賽面臨三大考驗，都要倚賴大谷撐住團隊。

井端表示，「很開心大谷願意與日本隊並肩作戰，可以再次看到他的身影，相信球迷來說也會非常期待。我們會以衛冕為目標，打造一支會讓日本球迷感到興奮的隊伍，請大家期待正式名單公布的那一天」。

日媒「產經體育」分析大谷參戰的重要性，日本在本屆賽事面臨三大考驗，首先是賽制的改變，不同於上屆日本是從四強賽開始美國賽程，本屆只有Ｃ組預賽在東京巨蛋，八強賽階段就要前進美國邁阿密馬林魚隊球場，與預賽就在這座球場進行的Ｄ組晉級球隊進行過招，而該組熱門球隊為多明尼加、委內瑞拉，晉級後將在美國等待對手，日本則要面對長程移動與時差的考驗。

其次，本屆賽事導入投球時鐘、PitchCom（暗號傳遞系統），在日本職棒賽場都尚未啟用，大谷已在大聯盟累積經驗，就算只擔任打者出賽，仍能為日職選手提供經驗、協助快速適應。

再加上上屆賽事扮演日本武士老大哥的達比修有，因為手肘韌帶動刀，確定缺席本屆賽事，少了一位資深領袖，現在至少確定獲得大谷助拳，將成為日本隊最重要的精神支柱。

