徐生明盃／韓國首爾成首支奪冠外隊 龜山3連霸夢碎

中央社／ 台北25日電
韓國首爾成首支奪冠外隊。中華民國徐生明棒球發展協會
徐生明盃少棒賽今天冠軍戰由韓國首爾隊與桃園龜山國小交手，龜山投手群壓不住，以2比12吞敗、挑戰3連霸夢碎；韓國首爾隊成為徐生明盃少棒賽13屆以來首支奪冠的國外球隊。

桃園龜山去年在徐生明盃冠軍戰也是對上韓國首爾隊，打擊發揮以11比7奪下隊史徐生明盃第7冠。龜山今天4強賽靠著主戰投手吳烜睿5局好投，以3比2擊敗北市東園國小，但吳烜睿冠軍戰因為隔場限制無法再登板。

韓國首爾隊冠軍戰1局上先馳得點，2局從二壘打開啟攻勢，安孝晙觸擊形成內野安打延續攻勢，之後再追加7支安打，其中有4支長打，單局攻下11分、奠定勝基。

龜山總教練李政達苦笑搖頭，台韓學制不同，韓國部分球員年齡大半歲，前幾棒打者很有力。雖然不能完成3連霸，但他提到，「給我們小孩震撼一下，回去才會好好地練，希望對下半年會有幫助。」

首爾總教練李炯錫對球員在決賽的表現感到驚訝，並謙虛表示，「只是運氣好，沒想到發揮這麼出色。」點出安孝晙2局觸擊形成的安打，讓運氣倒向韓國隊，直言球是圓的。

李炯錫表示，過去曾帶隊來台打屏東盃，與龜山交手2次，各贏1場，知道龜山很厲害，也稱讚李政達是很棒的教練。

李炯錫去年因為帶另一隊出國比賽，未能來台參加徐生明盃，今年率韓國首爾隊成為首支奪冠外國球隊，李炯錫說：「感謝師母謝榮瑤邀請，我們會繼續努力。」

徐生明 韓國隊
