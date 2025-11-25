聽新聞
中職／歷時384小時…樂天貼文感謝古久保健二打造幸福桃猿
樂天桃猿隊11月9日晚上7點20分震撼宣布冠軍教頭古久保健二下台，經歷384小時又40分鐘，球團今天晚間8點終於貼出給予他的Thank You文，感謝他過去4年打造出幸福的桃猿軍團。
古久保是在11月9日晚間由球團一紙109字聲明稿宣布下台，官方社群遲遲沒有發出公告、Thank You文，引起球迷不滿，就連昨天樂天球團、集團高層在台開記者會，也被問到此事，新任CEO森井誠也坦言在處理古久保的事情上不夠周延。
直到今天晚間8點整，猿隊官方社群終於貼出給予古久保的感謝，文中先以日文寫著：「古久保 健二監督、4年間お疲れ様でした！幸せなモンキーズを作ってくれてありがとう！（古久保健二監督，這4年辛苦了！謝謝你打造出幸福的桃猿隊）」
接著以中文提到，「古久保健二於2022年接任樂天桃猿隊一軍首席教練，並於2023年接任一軍總教練。帶領樂天桃猿以下剋上拿下2025年度總冠軍，打出令人感動的賽季，並榮獲年度最佳總教練。」感謝他過去4年的領導與付出，並祝他未來一切順利。
