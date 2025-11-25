快訊

棒球／12強奪冠周年！郭俊麟陳冠宇舊地重遊曬恩愛 網：太甜了

聯合新聞網／ 綜合報導
郭俊麟(左)與陳冠宇舊地重遊。郭俊麟Threads
郭俊麟(左)與陳冠宇舊地重遊。郭俊麟Threads

去年世界12強棒球賽中華隊奪冠事蹟仍令人難忘，於今天郭俊麟於個人Threads曬出與陳冠宇的照片，寫上「重遊舊地 一週年快樂」還一起合體比愛心，看得球迷感動不已，留言說「太甜了啦！也謝謝你們的努力付出，帶給我們滿滿的感動。」

中華隊是在去年11月24日以4：0在東京巨蛋擊敗日本贏得冠軍，令全台灣為之沸騰，郭俊麟與陳冠宇這對活寶，不時展現出兩人深厚的情誼，而雖隔了一天這張照片更是勾起球迷不少回憶。

「求婚一週年快樂！」、「好看愛看一直看！」、「等婚禮」、「要幸福！」、「永浴愛河」球迷留言祝福聲不斷，也感受到去年冠軍美妙時刻。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

Threads
×

