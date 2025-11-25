聽新聞
0:00 / 0:00
棒球／12強奪冠周年！郭俊麟陳冠宇舊地重遊曬恩愛 網：太甜了
去年世界12強棒球賽中華隊奪冠事蹟仍令人難忘，於今天郭俊麟於個人Threads曬出與陳冠宇的照片，寫上「重遊舊地 一週年快樂」還一起合體比愛心，看得球迷感動不已，留言說「太甜了啦！也謝謝你們的努力付出，帶給我們滿滿的感動。」
中華隊是在去年11月24日以4：0在東京巨蛋擊敗日本贏得冠軍，令全台灣為之沸騰，郭俊麟與陳冠宇這對活寶，不時展現出兩人深厚的情誼，而雖隔了一天這張照片更是勾起球迷不少回憶。
「求婚一週年快樂！」、「好看愛看一直看！」、「等婚禮」、「要幸福！」、「永浴愛河」球迷留言祝福聲不斷，也感受到去年冠軍美妙時刻。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言