經典賽／緯來恐無緣轉播明年WBC 主播張立群發聲了

聯合新聞網／ 綜合報導
2023年世界棒球經典賽，中華隊出賽畫面。報系資料照

愛爾達電視台於今天在官方臉書宣布，2026年大聯盟賽事授權東森電視（有線平台）及華視（無線平台）播出，而最重要的明年經典賽轉播有線平台只授權東森電視播出全部47場賽事，這讓8月還在個人臉書粉專發文「2026 WBC 棒球經典賽鎖定緯來」的緯來體育台主播張立群，於今天回應球迷時只能說了一句，「我也沒辦法啊，又不是我能決定的，只好鎖定別台。」

當初張立群是針對「Netflix砸150億日圓奪轉播權」這文章做回應，但今天臉書文內容已有更改，「更新：緯來目前看不到，請鎖定合法管道幫中華隊Team Taiwan 加油。」

而明年緯來電視台也很有可能無法再繼續轉播大聯盟賽事，因此目前美國兩大運動NBA由緯來壟斷，MLB則是掌控在愛爾達手中。

