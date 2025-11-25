冬盟／王念好長打帶攻勢 台灣海洋賞日本社會人首敗
亞洲冬季棒球聯盟台灣海洋隊今天與賽前不敗的日本社會人隊交手，兩隊前7局僵持不下，台灣海洋王念好8局敲出長打、帶起攻勢，率隊以4比0搶勝，讓日本社會人隊吞下賽會首敗。
日本社會人隊在冬盟戰績獨走，今天賽前8場出賽，拿下7勝（1和）、沒有敗績，今天在澄清湖棒球場與台灣海洋隊交手。
兩隊前7局打完0比0僵持不下，台灣海洋隊8局上突破，王念好率先敲出二壘打，靠著犧牲觸擊、陳愷佑高飛犧牲打送回團隊第1分。
台灣海洋隊9局上攻勢再起，1人出局後高聖恩內野安打，顏郁軒二壘打送回分數，再靠著林培緯、林莛淯、王翾祐接連安打攻勢串聯，單局攻下3分、奠定勝基。
台灣海洋隊總計動用6任投手，李欣穎先發3局、潘奕誠接手中繼投2局，接著林原裕、邱立璿、王偉軒、韋宏亮依序登板，各投1局，6任投手合計僅被日本社會人隊敲出3支安打、無失分，勝投為邱立璿。
台灣海洋隊賞日本社會人隊本屆冬盟首敗，單場最有價值球員（MVP）頒給8局上率先敲出長打、帶起球隊攻勢的王念好，王念好今天單場3打數敲出1安。
