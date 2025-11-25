快訊

經典賽／大谷強烈參賽意願才放行 山本、佐佐木也令道奇傷神

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平將再次代表日本出征經典賽。 美聯社資料照
大谷翔平今天（25日）正式宣布代表日本征戰明年3月登場的世界棒球經典賽，日媒指出，儘管洛杉磯道奇態度始終消極，但因為大谷表達了強烈的參賽意願，球團才會決定放行。不過他能不能以投手身分出賽仍屬未知；此外，洛杉磯道奇是否放行山本由伸佐佐木朗希，一切也還很難說。

大谷翔平雖然正式表態參與WBC，不過先前日媒就曾表示，洛杉磯道奇對於是否要放行大谷、山本由伸和佐佐木朗希參賽的態度相當「消極」，最終敵不過大谷翔平表達強烈意願，才會放行。不過，消息人士透露，他能否以「二刀流」身分出賽仍然成疑，畢竟道奇隊擔心，大谷計畫在2026球季以投手全面復出，如果在3月份就提前開機，恐怕會影響他原本的投球調整節奏。

外界推測，道奇可能會要求大谷翔平不要投球，或者對出賽方式進行限制。除了大谷以外，山本由伸與佐佐木朗希的動向也讓球團頭疼。山本今年季後賽高強度登板，負擔沉重，雖然道奇沒有權力限制他不要參加經典賽，但若山本依舊決定參賽，球團可能會向日本隊提出投球局數或使用上的限制，以避免過度消耗。

至於今年季中因傷缺席約2個月左右的佐佐木朗希，道奇甚至可能直接要求他不要參加經典賽。日媒指出，球團計畫讓他2026年重新回到先發輪值，因此更希望他在春訓能完整履行調整計畫，避免因為國際賽而打亂節奏。

經典賽 大谷翔平 山本由伸 佐佐木朗希 道奇
