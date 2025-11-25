經典賽／感謝大谷翔平加入 井端弘和：會打造讓日本球迷興奮的球隊

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平確定參戰經典賽，讓日本隊監督井端弘和終於能放下心中大石。 路透
大谷翔平確定參戰經典賽，讓日本隊監督井端弘和終於能放下心中大石。 路透

日本隊在明年世界棒球經典賽將挑戰二連霸，確定獲得大谷翔平助拳，監督井端弘和也終於能放下心中大石，他表示，將打造一支能讓日本球迷興奮、期待不已的球隊。

大谷翔平在上屆為恩師栗山英樹效力，帶領日本重返暌違14年的「世界一」，本屆先前遲遲未表態，加上傳出道奇對於是否放人態度消極，讓日本球界相當掛心，直到今天終於傳來好消息。

井端表示，「很開心大谷選手願意再度與日本隊一起並肩作戰，可以再次在日本隊看到他的身影，相信球迷來說也會非常期待。」

他表示，「我們會以衛冕為目標，打造一支會讓日本球迷感到興奮的隊伍，請大家期待正式名單公布的那一天。」

日本隊 大谷翔平 道奇 經典賽 井端弘和
