中職／中職十大話題啦啦隊員 你的女神進榜了沒？

中職啦啦隊掀起的「韓風」持續發威，在日本棒球術語用以形容擁有三位頂尖先發投手的「三本柱」一詞，2025年卻被球迷當作隊上幾位人氣頂尖的韓籍啦啦隊成員。她們創造的現象是：即便球隊戰績不佳，票房和聲量卻居高不下！

最經典的案例就是富邦悍將。雖然富邦悍將今年再度於聯盟墊底，連續好幾年無緣晉級季後賽，但他們的票房卻不減反增，成為全台棒球迷爭相朝聖、必看的球賽之一。由李雅英、南珉貞、李珠珢組成的超強「韓援三本柱」，正是帶動富邦悍將場邊人氣、推升票房與周邊收益的關鍵之一。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》曾於2024年盤點過十大話題啦啦隊員，六位本土啦啦隊員在榜；2025年排名竟大洗牌？

No.10 權喜原｜味全龍

在南韓被譽為「怪物新人」的新生代啦啦隊女神權喜原，2025年5月加盟味全龍啦啦隊，與李多慧、金娜妍共同組成「韓籍三本柱」，成為味全龍啦啦隊的新焦點，引發不少網友討論，「各球團根本是在軍備競賽了」、「味全現在是戰績＋票房＋啦啦隊，整個氣勢都起來了！看起來真的有用心在行銷上」。

權喜原自6月6日在天母棒球場首次登場應援以來，一舉一動都備受粉絲關注，6月8日味全龍與統一獅的系列賽最終戰中，龍隊在第八局被猛灌4分，最終以4比6慘遭逆轉，苦吞3連敗。賽後，權喜原被拍到淚灑球場的畫面，讓廣大球迷感到相當心疼。

No.9 峮峮 吳函峮｜中信兄弟

2025年台灣本土啦啦隊員的聲量排名普遍後退，除了越來越多韓籍強援來台發展，讓啦啦隊市場競爭趨於白熱化，許多人也開始「台韓、籃棒雙棲」，並將事業重心大量轉往演藝圈。

然而，應援、主持兩頭燒的「斜槓」生活，也讓她們面臨時間安排上的巨大考驗。以Passion Sisters峮峮為例，她在8月就因為頻繁缺席主持的節目《飢餓遊戲》，引發網友抨擊，甚至要求她退出節目。對此，峮峮雖坦言自己感到稍許委屈，強調許多行程都難以控制，只能盡力做到最好；她因行程滿檔造成身體不適，曾一度動念請辭主持人，擔心頻繁請假拖累節目進度，但最終被製作方挽留。網友表示，「峮峮很認真，很盡責的，人不舒服請假不很正常的事呀」、「支持喜愛的飢餓遊戲很久了！當然也強烈支持五主持一起，可以請假，但不支持請辭，把身狀況養好吧」、「不要峮峮離開飢餓遊戲，沒有峮峮的飢餓遊戲就不好看了」。

No.8 安芝儇｜台鋼雄鷹

被譽為「最強外掛」的韓國啦啦隊女神安芝儇，在2023年來台之前就累積了長達10年的專業啦啦隊經驗，深受粉絲愛戴。她不僅是台鋼雄鷹WING STARS的首位正式成員，更肩負了應援總監的重任，深度參與團隊的成立、指導，並一路見證新團隊的成長，可謂是台鋼啦啦隊的靈魂人物。

然而，今年3月，安芝儇宣布加盟韓國職棒SSG Landers的消息，一度讓許多台灣粉絲擔心她是否會離台返韓。所幸，安芝儇很快就在Threads上發布「高雄宣言」，表示今年還會繼續住在高雄，並霸氣喊話：「我會在台灣展現更多不同的面貌，因為我是高雄人！」有網友表示，「人家韓啦是欠你喔？怎麼賺錢還由你決定？」「人家想留，高層又不一定想，兼職搞不好才是最好的退路」。

No.7 籃籃 籃靖玟｜樂天桃猿

樂天女孩前隊長籃籃在2025年將事業重心大幅轉往電視圈，但她仍心繫棒球場！雖然3月時她卸下了樂天桃猿啦啦隊員的身分，但她並沒有離開，而是改加入應援團成為「推進隊長」，她表示將致力於帶來各種新的企劃和活動，希望能吸引更多人進場，感受棒球這項熱血運動的美好。

儘管工作重心轉移，籃籃在2025年依然是話題焦點，日前，她在節目《綜藝大集合》中擔任助理主持，一段坐氣球的遊戲橋段，遭主持人胡瓜誤觸胸部引發討論。另一個聲量高點則出現在10月5日，單日累積3,317筆，籃籃素顏且沒戴口罩就衝到花蓮，化身「鏟子超人」，親自協助挖水溝清理淤泥，善舉立刻獲得大量網友的關注，有人表達感謝，但也有人質疑是擺拍。

註：推進在日文有推廣、推動的意思，在棒球比賽也有往前「推進」壘包的說法，籃籃希望可以透過新角色幫助球隊一起向前邁進。

No.6 林襄｜味全龍

2025年林襄可說是演藝圈的全方位女神！她的事業版圖橫跨啦啦隊、寫真、主持、節目通告及戲劇演出，更將觸角延伸至香港，參與拍攝了賀歲電影《麻雀女王追男仔》，透過社群媒體累積了驚人的高人氣。

然而，人氣飆升的同時，爭議與困擾也如影隨形。一連串的風波，包括換位爭議、遭嗆整形以及小三疑雲，讓她爆紅的道路充滿波折。為了維持與粉絲互動的秩序，林襄7月正式列出了粉絲互動四原則，內容包含「簽名限定、遵守動線與安全、沒完妝就不合照、下班路不打擾」。此舉雖引發部分網友批評「在跩什麼」，但也有人認為「對工作來說是合理啦，只是這工作吃人緣」，展現了高人氣偶像的兩難。

而她的聲量最高點即與小三疑雲有關，林襄在8月13日傳出被影射為「小三」的新聞，經紀公司立即駁斥內容純屬捏造，並強調將依法維護藝人權益；同時，有網友扮起柯南辦案，透過比對時間軸，質疑這起三角戀的說法有炒作話題的嫌疑。

No.5 邊荷律｜中信兄弟

中信兄弟啦啦隊員邊荷律2025年人氣持續上漲，聲量榜排名一口氣進步兩名，衝上第五名！有別於外界對啦啦隊員的嚴苛身材要求，邊荷律被球迷和球團捕捉到不少「偷吃」的趣味畫面，甚至有網友直接將她歸類為在台韓籍啦啦隊中的吃貨擔當，「我蠻喜歡看她吃東西的」、「胖胖律怎麼了？很可愛啊，誰說啦啦隊一定要瘦，只要穠纖合度就好了」。

然而，她的聲量最高點出現在4月1日，單日累積3,296筆，卻不是因為美食，而是因為一則「倒讚」事件！網路上流傳一段影片，紀錄了她遭到球迷戲謔性地「比倒讚」後，瞬間發火怒瞪的真實反應。儘管事後經紀人表示已收到該球迷的私訊致歉，但也藉此呼籲大眾：「開玩笑還是要分寸！」證明這位吃貨擔當雖然個性可愛，但面對不禮貌行為時，也是有屬於自己的底線和脾氣。

No.4 南珉貞｜富邦悍將

富邦Angels的韓籍甜心南珉貞在2024年來台發展後人氣狂飆，今年首次進榜就以驚人氣勢衝上聲量榜第四名！這位充滿學習熱忱的黑馬，更在2025紅白明星公益棒球賽上創下紀錄，成為第一位公開演唱台語歌的韓籍啦啦隊員，展現她融入台灣文化的決心。她甚至在11月19日公開了錄音室影片，讓粉絲看到她為此努力練習的幕後過程。

不過，南珉貞的聲量在2025年經歷了兩個極端點，聲量最高峰出現在8月17日，她與李珠珢因為「騎隊旗」遭網友炎上。兩人除了在現場下跪道歉外，事後也發文再致歉，表示不懂禁忌，未來會更注意。另一個聲量高點則在9月22日的富邦悍將賽後演出。她與應援團長Travis崔維斯共同獻唱經典情歌〈只對你有感覺〉，兩人不僅歌聲合拍，現場更上演了超甜蜜的「棒棒糖之吻」互動，兩人超強CP感瞬間成為球迷討論的焦點，「阿崔寧願成為全台公敵，也不想放棄這唯一借位之吻」、「身為南朋友的一員，如果真的是阿崔的話.....我是給過啦....」、「真的上新聞了，看得出來珉貞好害羞」。

No.3 李雅英｜富邦悍將

「全民表妹」李雅英2025年名次大躍進！從2024年的第五名進步到第三名，「棒籃雙棲」的她，歷經3月份「坐大腿風波」，雲豹高層一句「留言破5000，就叫李雅英來坐在群哥跟小左腿上」的言論，點燃了輿論戰火。李雅英捍衛自身權益，強硬公開回應：「這不是輕描淡寫的玩笑話，希望此類事件不再發生。」她的果斷發聲，獲得了廣泛網友支持。9月卸下職籃台啤永豐雲豹隊「電豹女」身分，加入職籃富邦勇士，而她原本職棒就是在Fubon Angels應援，如今棒、籃都在富邦，全力為球團效力。

5月初，則是以超人氣舞台魅力引爆話題，在富邦悍將的韓國主題週活動中，李雅英獻出了個人首次SOLO秀，瞬間將新莊主場氣氛推向最高點，網友形容「原本以為是高冷都市女人，一樣是笑容可掬」、「我大雅英天下無敵」、「我是女生，我超愛雅英」、「新莊城堡的票房真不是蓋的」。

No.2 李多慧｜味全龍

去年榜單冠軍，2025年依然人氣爆棚！李多慧來台灣發展兩年多，IG將近200萬粉絲、YouTube訂閱數也正式突破百萬，她11月19日在社群上激動地哭著曬出這份成績單，並感謝台灣球迷：「該怎麼回報你們的這份愛呢？」憑藉著在網路上的高人氣，熱衷公益活動，用真誠贏得口碑，讓李多慧拿下2025第八屆網路口碑之星的年度最具網路領袖價值啦啦隊員。

「小龍女」李多慧之所以備受喜愛，絕對不是沒有原因！她不只在球場上活力四射地應援打氣，散播歡樂，更將這份正能量延伸到場外，心繫台灣這片土地。她積極投入花蓮賑災，以實際行動替災民加油打氣，不只捐了30萬，還親自到現場化身「鏟子超人」，展現了超暖心且負責任的公眾形象；9月26日捐款當日與10月1日現身花蓮賑災，都引起不少網友討論，其中10月1日更是一舉衝到單日近1.9萬筆聲量，網友留言多為支持與感謝，「人美心也美麗」、「她用行動證明愛台灣」。

No.1 李珠珢｜富邦悍將

「AI女神」李珠珢首次進榜就封后！憑藉「三振舞」影片爆紅，2025年來台初期便吸引大量球迷關注。李珠珢過去曾效力於韓職起亞虎啦啦隊，巧合的是，正是「台灣第一位韓援」李多慧曾經待過的隊伍。兩人因此被視為前後輩，也讓李珠珢被封為「李多慧的接班人」。此外，部分球迷也認為李珠珢長相酷似人氣女團IVE的安俞真，進而又給她冠上「安俞真接班人」的稱號，所到之處皆能引發不少人關注。

2025年1月李珠珢正式加盟富邦悍將啦啦隊，與富邦簽署在台灣全經紀約，由富邦育樂打理她在台灣的演藝工作；3月第一次跳富邦應援舞32撞，引發網友熱烈討論，「阿珠真的是i人耶，有夠可愛的」、「年度選秀狀元，得阿珠者得天下」。接著4月李珠珢宣布台韓兩地應援，加上7月將富邦悍將隊旗當魔法掃帚騎，令一些球迷認為觸犯大忌導致輸球，引起部分粉絲反彈，成為聲量高點之一。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年1月1日至2025年11月17日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

