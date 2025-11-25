聽新聞
0:00 / 0:00

轉賣桃猿？樂天：完全沒想賣掉球隊

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
樂天桃猿隊代理執行長森井誠之（中）昨天與樂天亞太區執行長葛城崇（右）拜會中職會長蔡其昌。記者林俊良／攝影
樂天桃猿隊代理執行長森井誠之（中）昨天與樂天亞太區執行長葛城崇（右）拜會中職會長蔡其昌。記者林俊良／攝影

Lamigo桃猿隊二○一九年在中職聯盟辦公室公開求售，日本樂天集團接手六年，昨天選在聯盟搬遷後的地點舉辦記者會，由於事前未揭露主旨，一度掀起是否轉賣熱議，樂天亞太區執行長葛城崇回應，「樂天桃猿在樂天集團是非常核心角色，我們完全沒有任何想法要賣掉球隊。」

樂天轉賣消息已傳數年，球團屢次回應都是無此想法；然而隨著本季連選手基本照顧都成問題，球迷不捨選手被虧待、台灣職棒環境遭踐踏，質疑樂天是否已經無心經營，網上許多聲音「期待宣布轉賣」，昨天得知不是要賣後反而百感交集，不知是好是壞。

中職會長蔡其昌昨被問到，是否向樂天了解過，集團是否還有心經營球隊，他表示有沒有心太抽象，「我問的方向是，希望他們增加對樂天球員的照顧、對台灣棒球的投資，如果有要做就是有心。」他強調未聽說樂天要賣球隊，也相信他們不會「突襲」。

樂天集團同時擁有日職樂天金鷲、樂天桃猿，對猿隊疏於照顧也讓台灣球迷心寒，尤其問題延燒整季卻未獲改善。新任執行長森井誠之回應，「總公司有聽到大家的反應，很抱歉我們回應和聽到的時間晚了一點，接下來會疏通管道整理，希望可以更快回應大家。」

他表示，身為樂天集團，對於負面新聞相當不樂見，接下來會全力改善。

桃猿 樂天 日本 中職 樂天桃猿 樂天金鷲 蔡其昌
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

圖輯／森井誠之：樂天桃猿完全沒有賣球隊的想法

中職／蔡其昌面談50分鐘肯定樂天態度 「聯盟會持續關注」

中職／未聽說樂天要轉賣 蔡其昌初步了解開記者會因回應2訴求

12強賽／中華隊12強奪冠紀錄片將上映 蔡其昌盼帶來人生啟發

相關新聞

採訪前線／沒有頂級quality只有悲劇 樂天記者會是否搞錯了調性？

樂天桃猿隊在正面、負面新聞上都成為中華職棒2025年賽季的主角，今天在中職聯盟辦公室舉辦記者會，回應整季以來的風雨，又寫...

中職／樂天桃猿記者會完整Q&A看這裡！新教頭、新宿舍都還滿滿未知數

樂天桃猿隊今天在中華職棒聯盟辦公室舉辦記者會，吸引爆滿媒體到場，球團由新任CEO森井誠之說明延燒整季食宿風波的具體改善作...

中職／認撤換古久保健二處理不夠完善 桃猿新任CEO：內部疏失

樂天桃猿隊風暴不斷，今天由新任CEO森井誠之在記者會上出面回應，外界關心的話題之一包括原任總教練古久保健二的粗暴去職，森...

中職／超創新格局記者會 樂天桃猿：完全沒有賣球隊的想法

樂天桃猿、樂天集團今天在中職聯盟舉辦記者會，記者會內容揭開神秘面紗，宣布牧野幸輝卸任領隊，森井誠之在過渡期先以代理CEO...

中職／桃猿裝神秘記者會 宣布森井誠之擔任執行長目標改善環境

樂天桃猿、樂天集團高層今天在中職聯盟舉辦記者會，宣布人事異動，由樂天金鷲隊社長森井誠之暫代樂天桃猿執行長，強化球團管理結...

12強賽／《冠軍之路》揭曉主題曲、官方海報 曾豪駒看預告已感動

中華隊在去年的今天稱霸世界12強棒球賽，紀錄片《冠軍之路》記錄奪冠的熱血歷程，今天舉辦《冠軍之路》記者會， 總教練曾豪駒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。