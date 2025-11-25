轉賣桃猿？樂天：完全沒想賣掉球隊

Lamigo桃猿隊二○一九年在中職聯盟辦公室公開求售，日本樂天集團接手六年，昨天選在聯盟搬遷後的地點舉辦記者會，由於事前未揭露主旨，一度掀起是否轉賣熱議，樂天亞太區執行長葛城崇回應，「樂天桃猿在樂天集團是非常核心角色，我們完全沒有任何想法要賣掉球隊。」

樂天轉賣消息已傳數年，球團屢次回應都是無此想法；然而隨著本季連選手基本照顧都成問題，球迷不捨選手被虧待、台灣職棒環境遭踐踏，質疑樂天是否已經無心經營，網上許多聲音「期待宣布轉賣」，昨天得知不是要賣後反而百感交集，不知是好是壞。

中職會長蔡其昌昨被問到，是否向樂天了解過，集團是否還有心經營球隊，他表示有沒有心太抽象，「我問的方向是，希望他們增加對樂天球員的照顧、對台灣棒球的投資，如果有要做就是有心。」他強調未聽說樂天要賣球隊，也相信他們不會「突襲」。

樂天集團同時擁有日職樂天金鷲、樂天桃猿，對猿隊疏於照顧也讓台灣球迷心寒，尤其問題延燒整季卻未獲改善。新任執行長森井誠之回應，「總公司有聽到大家的反應，很抱歉我們回應和聽到的時間晚了一點，接下來會疏通管道整理，希望可以更快回應大家。」

他表示，身為樂天集團，對於負面新聞相當不樂見，接下來會全力改善。