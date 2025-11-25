聽新聞
中職／桃猿領隊下台 樂天金鷲社長暫代執行長
樂天桃猿隊昨天舉行記者會，宣布領隊牧野幸輝下台，由日本職棒樂天金鷲隊社長森井誠之暫代猿隊執行長，立即提出具體改善方案與時程；中華職棒聯盟會長蔡其昌肯定樂天有心改善，聯盟將持續關注樂天落實時間和方式。
猿隊本季風波不斷，伙食問題一再上媒體版面，球團允諾改善全成空頭支票；奪下總冠軍後持續新增荒唐事蹟，遭爆地獄級二軍宿舍、便當，粗暴撤換總教練古久保健二，及淒涼的奪冠獎金，讓猿隊成為休賽季話題霸主。
森井和樂天亞太區執行長葛城崇昨出席記者會，森井證實牧野卸任領隊，將尋找繼任人選，找到新人選之前的過渡期間，由他自己代理執行長。
針對餐食、住宿等爭議，森井坦言檢視問題過程中確實發現疏失；餐飲量不足、營養不夠問題，會在明年春訓開始前多找一家餐飲業者、增加預算，也請媒體屆時可現場品嘗、提供意見，二軍選手搬遷到桃園，也會提供與一軍一樣的餐食環境。
猿隊二軍在桃園市租用環境髒亂、安全性欠佳的工寮宿舍，森井說實際走訪後認為需要改善，已找了三個選項，將讓選手實際看過後再做決定。
猿隊季後粗暴拔帥，官方社群至今未對冠軍教頭古久保表達感謝，同樣掀起球迷高度熱議，森井承認，處理古久保的離職上不夠完善，和球迷發表時間點不夠周全，「這是我們內部管理疏失的地方，未來也會進行整頓、改善溝通」。
兩位樂天高層在記者會前先與蔡其昌洽談五十分鐘，蔡表示，日前向樂天提出改善選手待遇、增加對台灣棒球投資兩大訴求，有感受到樂天積極重視的態度，也提出具體改善辦法，肯定他們有心要修正，聯盟會與樂天保持互動。
