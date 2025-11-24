採訪前線／沒有頂級quality只有悲劇 樂天記者會是否搞錯了調性？

樂天桃猿隊在正面、負面新聞上都成為中華職棒2025年賽季的主角，今天在中職聯盟辦公室舉辦記者會，回應整季以來的風雨，又寫下記者會格局新篇章，從記者會還沒開始就預見悲劇。

中職聯盟遷址新家後第一場不是由聯盟主辦的記者會，今天由猿隊成為話題中心，新任樂天桃猿CEO森井誠之、樂天亞太區執行長葛城崇出席，表達改善猿將食宿待遇的決心，在餐飲上提出將新增一家廠商、提高預算，將在明年春訓之前完成改善，在二軍宿舍上則透露已在物色新宿舍，目前有3個選項，也將納入選手意見後再做定奪，這是這場記者會上比較具體的具體回應。

猿隊這場記者會備受關注，未揭露記者會主旨的採訪邀約可說歷史罕見，加上高層出席、借用聯盟辦公室，引發許多想像空間，因此下午3點開始的記者會，早在中午過後就開始有記者陸續抵達。

看著只有少量椅子、沒有桌子的現場，文字記者不免開始煩惱如何作業，是要抱筆電席地而坐，或是先用手機搶一則快訊就好，等記者會結束再寫稿，在台媒的認知中，這是一場重要的記者會，分秒必爭，選擇抱筆電席地而坐是可以預期的結果。

這不是一場宣布轉賣的記者會，但猿隊本季問題多到數不清，高層在台接受訪問仍受到高度矚目，然而從公關與媒體現場溝通過程就感覺得到，怎麼樂天眼中與記者眼中，看這場記者會調性好像很不一樣。

對台灣記者來說，這是樂天必須好好說明經營球隊決心的場合，現場公關、主持人則是反覆強調，今天只是讓大家可以輕鬆聊天，不是很正式的場合，讓在場媒體滿頭問號，聽著「one two three smile～」、「套套掉了」，開始懷疑究竟是誰走錯了棚。

荒唐狀況臨到尾聲翻騰出另一波高潮，記者會為到場記者準備媒體禮確實是常見的狀況，但今天恐怕寫下許多人記者生涯首度看到受訪對象在採訪當下「開箱」禮包，展示拍拍手、非常頂級quality毛巾、仙台名物荻之月，以及一組印有猿氣圖案和Monkeys字樣的杯具。