中職／樂天桃猿記者會完整Q&A看這裡！新教頭、新宿舍都還滿滿未知數

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊代理執行長森井誠之表示:「當前最重要的任務，是建立穩定的管理團隊，讓球員、教練及幕後團隊都能充分發揮所長。我們將全力提供所需的資源與支持，打造最理想的環境，持續為樂天桃猿打下穩固基礎，迎向下一場勝利。」記者林俊良／攝影
樂天桃猿隊今天在中華職棒聯盟辦公室舉辦記者會，吸引爆滿媒體到場，球團由新任CEO森井誠之說明延燒整季食宿風波的具體改善作為，但Q&A環節上對於許多問題仍是未知數，包括新任教頭、奪冠獎金。

記者會完整問答如下

Q：新任總教練人選。

森井誠之：

目前很積極在與人選面談中，如果有確切消息會跟大家通知。

Q：撤換古久保健二的方式、時間都引起各界不滿，球團至今未在社群正式感謝古久保健二。

森井誠之：

如同您說的，我們也有確切感受到在處理這件事上不夠完善，發表的時間點也不夠周全，這是我們內部管理疏失，之後由我擔任代理執行長，也會針對內部溝通一起做個整頓，未來希望可以在溝通上盡可能改善。

Q：總教練候選名單，以日籍為主或是也有台灣人選？

森井誠之：

不管日籍或台灣都在候補名單中，目前在洽談中，先容我保密有多少人選，有確切消息一定會盡快讓大家知道。

Q：一直有傳聞樂天桃猿是不是要轉賣？

樂天亞太區執行長葛城崇：

針對這個提問，我要正式表示，樂天桃猿占據樂天集團體育事業核心位置，我們完全沒有賣掉球隊的想法。

Q：樂天桃猿食宿風波持續整季，母公司是否知道台灣樂天桃猿的狀況？如果知道為何未能及時改善？

森井誠之：

現在樂天集團總公司有確切聽到台灣這邊的反應，很抱歉我們回應、聽到的時間點稍微晚了一點，這個月才積極進行處理，未來也會針對這個部分疏通管道，希望可以更快回應大家。

身為樂天集團，所有負面新聞都是不樂見的，也不希望樂天桃猿發生不好的事情，接下來也會積極改善。

Q：新宿舍選址。

森井誠之：

尋找地點考量希望能讓選手練球完可以方便回去，針對周邊安全性也做了謹慎的評估。過往來說，會盡可能找一整棟、一整區，讓選手可以住在一起，但考量物件環境要容納那麼多選手不容易，也可能會找兩棟不同地方，如果環境都適合的話，也會納入選項。

非常了解二軍選手每天都很努力鍛鍊自己，回到宿舍都是很累的狀態，希望宿舍可以提供他們可以好好放鬆、充分休息的環境，我身為樂天球團主管，會盡責找到好的宿舍。

Q：據傳後勤奪冠獎金每人在3000到5000元之間。

森井誠之：

今年樂天奪冠，我們有準備獎金要給所有選手和所有人員，獎金會在12月發放，承諾應該會是讓大家都很開心的數字，雖然無法具體告訴大家數字，但內部還在研擬預算，相信會是讓大家都能感受到慰勞的數字。

