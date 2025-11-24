森井誠：樂天桃猿完全沒有賣球隊的想法

快訊

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
樂天桃猿任命樂天金鷲隊社長森井誠之（右）暫代執行長，今天拜會中華職棒會長中華職棒會長蔡其昌（左），表達上任後將積極改善球員及團隊營運環境，包括住宿、餐飲與訓練設施等升級。記者林俊良／攝影
樂天桃猿任命樂天金鷲隊社長森井誠之暫代執行長，今天與樂天亞太區執行長葛城崇拜會中華職棒會長中華職棒會長蔡其昌，表達上任後將積極改善球員及團隊營運環境，包括住宿、餐飲與訓練設施等升級。

樂天桃猿隊今天宣布，新任代理執行長正式上任，為球隊、球員以及所有熱愛桃猿的球迷們開啟充滿希望的全新篇章。樂天桃猿隊任命樂天集團運動事業體系的資深領導者、現任日本東北樂天金鷲隊社長兼執行長森井誠之(Masayuki Morii)擔任桃猿隊代理執行長，即日起生效。

樂天桃猿隊代理執行長森井誠之表示:「非常榮幸能在這個關鍵時刻領導樂天桃猿。當前最重要的任務，是建立穩定的管理團隊，讓球員、教練及幕後團隊都能充分發揮所長。我們將全力提供所需的資源與支持，打造最理想的環境。這一切都是為了強化我們的冠軍球隊，樂天也將全力確保與大家共同達成目標。感謝所有球迷的支持 ，我們將持續為樂天桃猿打下穩固基礎，迎向下一場勝利。」

樂天桃猿隊代理執行長森井誠之表示:「當前最重要的任務，是建立穩定的管理團隊，讓球員、教練及幕後團隊都能充分發揮所長。我們將全力提供所需的資源與支持，打造最理想的環境，持續為樂天桃猿打下穩固基礎，迎向下一場勝利。」記者林俊良／攝影
樂天桃猿任命樂天金鷲隊社長森井誠之（中）暫代執行長，今天與樂天亞太區執行長葛城崇（右）拜會中華職棒會長中華職棒會長蔡其昌，表達上任後將積極改善球員及團隊營運環境，包括住宿、餐飲與訓練設施等升級。記者林俊良／攝影
樂天桃猿隊代理執行長森井誠之表示:「當前最重要的任務，是建立穩定的管理團隊，讓球員、教練及幕後團隊都能充分發揮所長。我們將全力提供所需的資源與支持，打造最理想的環境，持續為樂天桃猿打下穩固基礎，迎向下一場勝利。」記者林俊良／攝影
樂天桃猿隊代理執行長森井誠之表示:「樂天集團完全沒有賣球隊的想法。」記者林俊良／攝影
樂天桃猿隊任命樂天集團運動事業體系的資深領導者、現任日本東北樂天金鷲隊社長兼執行長森井誠之(Masayuki Morii)擔任桃猿隊代理執行長，即日起生效。記者林俊良／攝影
樂天桃猿任命樂天金鷲隊社長森井誠之暫代執行長，今天與樂天亞太區執行長葛城崇拜會中華職棒，表達上任後將積極改善球員及團隊營運環境，與訓練設施等升級。記者林俊良／攝影
