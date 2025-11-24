森井誠：樂天桃猿完全沒有賣球隊的想法
樂天桃猿任命樂天金鷲隊社長森井誠之暫代執行長，今天與樂天亞太區執行長葛城崇拜會中華職棒會長中華職棒會長蔡其昌，表達上任後將積極改善球員及團隊營運環境，包括住宿、餐飲與訓練設施等升級。
樂天桃猿隊今天宣布，新任代理執行長正式上任，為球隊、球員以及所有熱愛桃猿的球迷們開啟充滿希望的全新篇章。樂天桃猿隊任命樂天集團運動事業體系的資深領導者、現任日本東北樂天金鷲隊社長兼執行長森井誠之(Masayuki Morii)擔任桃猿隊代理執行長，即日起生效。
樂天桃猿隊代理執行長森井誠之表示:「非常榮幸能在這個關鍵時刻領導樂天桃猿。當前最重要的任務，是建立穩定的管理團隊，讓球員、教練及幕後團隊都能充分發揮所長。我們將全力提供所需的資源與支持，打造最理想的環境。這一切都是為了強化我們的冠軍球隊，樂天也將全力確保與大家共同達成目標。感謝所有球迷的支持 ，我們將持續為樂天桃猿打下穩固基礎，迎向下一場勝利。」
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言