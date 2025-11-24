中職／具體奪冠獎金不能說 森井誠之：保證會讓大家開心

樂天桃猿隊今年風光奪冠，卻未止住整季以來的風暴，今天由新任CEO森井誠之出面回應外界種種疑惑，其中也包括奪冠獎金，他表示，雖然無法告訴大家具體數字，但保證會是讓大家都很開心的數字。

猿隊神秘兮兮的記者會，今天亮牌為人事異動，領隊牧野幸輝下台，由樂天球團董事長森井在過渡期暫代執行長，負責球團營運。

猿隊今年負面新聞之一包括摳門的奪冠獎金，後勤、行政人員僅3000到5000元的旅遊預算，讓許多球迷看了都大驚，比自家公司福利還不如。森井今天也在記者會上被問到此事，他表示，「今年樂天得到總冠軍，我們的確有準備獎金，12月會進行發放。」

森井表示，「雖然無法告訴大家具體數字，但一定是一個能讓大家很開心、能夠慰勞大家的獎金。」