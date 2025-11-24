中職／蔡其昌面談50分鐘肯定樂天態度 「聯盟會持續關注」

樂天集團「窮養」樂天桃猿隊惹議，今天由新任CEO森井誠之、樂天亞太區執行長葛城崇來到中職聯盟拜會會長蔡其昌，提出具體改善辦法。蔡其昌表示，對於他們的態度給予肯定，也會持續關注落實時間、落實方式。

猿隊本季風波不斷，伙食問題一次又一次燒上媒體版面，球團允諾改善全成空頭支票；冠軍加身後還是持續新增荒唐事蹟，遭爆地獄級二軍宿舍、便當，粗暴撤換總教練古久保健二，以及淒涼的奪冠獎金，讓猿隊成為休賽季話題霸主。

蔡其昌在日前交流賽時就曾碰面猿隊球團，提出兩大訴求，提升對選手的照顧、提升對台灣棒球的投資，今天樂天球團、集團高層來到聯盟，與蔡其昌面談50分鐘。

蔡其昌表示，上次在桃園提出聯盟的訴求後，他們在很短時間到聯盟回訪，說明已向樂天老闆三木谷浩史提到他的意見，今天也來報告接下來的具體作為，「剛剛和他們的談話，感受到樂天高層對台灣球迷的重視，很正面積極的回應。」

蔡其昌表示，針對投資台灣棒球、善待台灣球員，樂天都有給予正面回應，「我是認為，我的意見，他們有聽到了，短時間內提出具體改善方法。」他表示，樂天球團董事長親自過來一趟，也代表樂天對於台灣、日本同樣重視，今天才會特地來面對媒體、球迷，肯定他們的態度，「聯盟會與樂天保持互動，聯盟會持續關注落實方式、落實方式。」