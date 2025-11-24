中職／認撤換古久保健二處理不夠完善 桃猿新任CEO：內部疏失

樂天桃猿隊風暴不斷，今天由新任CEO森井誠之在記者會上出面回應，外界關心的話題之一包括原任總教練古久保健二的粗暴去職，森井對此也承認，確切感受到處理得不夠完善。

猿隊今年冠軍加身，卻無預警拔掉古久保健二的教頭職務，宣布時間點與方式都招致許多批評，球團至今未在粉絲團發布古久保的「Thank You」文，也讓球迷相當不滿，對冠軍教頭毫無尊重。

森井表示，確切感受到在處理古久保先生的離職上不夠完善，和球迷發表時間點不夠周全，「這是我們內部管理疏失的地方，未來也會針對相關進行整頓，未來會在溝通方面進行更加改善。」

至於新教頭人選，他表示目前都還在面談中，若有確認消息會盡快向大家公布。