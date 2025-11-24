中職／超創新格局記者會 樂天桃猿：完全沒有賣球隊的想法

樂天桃猿、樂天集團今天在中職聯盟舉辦記者會，內容揭開神秘面紗，宣布牧野幸輝卸任領隊，森井誠之在過渡期先以代理CEO職稱負責球團營運。中職聯盟新辦公室啟動以來第一場非聯盟主辦的記者會格局超創新，大批記者席地而坐擠爆會議室，讓中職會長蔡其昌都說：「搬新家後第一次來這麼多媒體，本來想說會議室變大間，看到今天場面還顯得場地小。」

Lamigo桃猿隊當初求售時，正是在中職聯盟舉辦記者會，今天這場記者會公布將在聯盟舉辦時，第一時間也引起猜疑是否要賣球隊。對此亞太區執行長葛城崇表示，「樂天桃猿在樂天集團是非常核心角色，我們完全沒有任何想法要賣掉球隊。」

猿隊今年風波不斷，選手基本生活照顧問題百出，屢屢鬧上新聞版面，問題持續整季後，今天由森井誠之出面提出具體作為與時間表，允諾將為二軍尋找新宿舍，餐食問題也會在明年春訓之前做出改善。

猿隊今年的餐食問題是否向上呈報到日本母公司？若知情，為何讓風暴持續整季？森井對此坦言，「的確如同您所說，樂天集團總公司有聽到大家的反應，很抱歉我們回應和聽到的時間晚了一點，接下來會疏通管道整理，希望可以更快回應大家。」他也表示，「身為樂天集團，對於負面新聞也是相當不樂見，我們也不希望球團有這些不好的消息，接下來我們會來改善。」

記者會落幕前夕，森井誠之拿出準備好的媒體禮，開心展示內容物，包括拍拍手應援物、毛巾、小酒杯以及來自仙台的小點心。