中職／桃猿食宿風暴提改善計畫 二軍宿舍已找3選項評估

樂天桃猿、樂天集團高層今天在中職聯盟舉辦記者會，宣布人事異動，並無重磅消息，而是宣布牧野幸輝卸任領隊，由森井誠之暫代樂天桃猿執行長一項異動，森井今天在記者會上針對食宿風波一一提出具體改善辦法。

猿隊的冠軍賽季整年走來紛擾不斷，球員待遇雪崩式下滑，球迷不捨支持的選手被虧待、台灣職棒環境遭踐踏，質疑樂天是否已經無心經營，昨天記者會採訪邀請發出，網上更多的聲音是來自期待宣布轉賣，得知不是要賣後反而百感交集，不知是好是壞。

猿隊今天在記者會上公布人事異動，由樂天金鷲隊社長森井誠之暫代樂天桃猿執行長，上任後首要任務是全面優化球團營運管理架構，將專注改善球員住宿、餐飲及訓練設施，透過具體行動提升球員、教練團、幕後團隊的工作環境，為球隊長期的發展與競技表現奠定堅實基礎。

樂天今天由森井誠之、亞太區執行長葛城崇出席記者會，會前先與中職會長蔡其昌面談50分鐘，提出改善具體辦法。

森井證實，牧野幸輝卸任領隊，針對新任CEO將尋找合適人選，但球團營運每天都在進行，找到新人選之前的過渡期間，將由他自己接任代理執行長。

森井表示，關於選手訓練設施、餐食、住宿環境，知道有很多報導，會長也有直接與我們接觸，都有聽取這些問題，「我們很抱歉，因為這些事讓球迷擔心。」他表示，針對大家提出的問題，我們都會提出具體改善設施，也有籌組改善小組，針對問題逐一檢討，「過程中，確認有些流程疏失，針對疏失會盡快提出改善措施。」

森井表示，關於選手膳食，今年8月就有換餐飲業者、做了改善，「在之後還是有很多聲音，包括量不夠、不夠均衡，我們也在想提出改善方式，明年春訓開始前會增加一家餐飲業者，增加餐飲預算，讓選手的選擇可以變多，飲食可以大幅改善。」至於食堂環境的部分，他表示，再度看過環境後，已經確保環境乾淨衛生，但不免有異物混入的狀況，如何增加監視系統會有具體改善，承諾在明年春訓前改善完成，也邀請媒體到時可以現場試試、聽取媒體意見；二軍基地搬到桃園後，他也表示將會提供與一軍選手一樣的餐食環境。

二軍地獄級宿舍同樣是關注焦點，森井表示，兩人實際走訪後，也認為需要立即改善，針對搬遷住宿已經找了三個選項，會讓選手實際看看後再做出決定。