中職／桃猿裝神秘記者會 宣布森井誠之擔任執行長目標改善環境
樂天桃猿、樂天集團高層今天在中職聯盟舉辦記者會，宣布人事異動，由樂天金鷲隊社長森井誠之暫代樂天桃猿執行長，強化球團管理結構，喊話上任後將積極改善球員及團隊營運環境，包括住宿、餐飲與訓練設施。
猿隊本季風波不斷，伙食問題一次又一次燒上媒體版面，球團允諾改善全成空頭支票；冠軍加身後還是持續新增荒唐事蹟，遭爆地獄級二軍宿舍、便當，粗暴撤換總教練古久保健二，以及淒涼的奪冠獎金，讓猿隊成為休賽季話題霸主。昨天晚上6點未揭露記者會主旨的採訪邀請發出，再次掀起球迷熱議。
猿隊今天在記者會上公布異動，由森井誠之暫代執行長，上任後首要任務是全面優化球團營運管理架構，將專注改善球員住宿、餐飲及訓練設施，透過具體行動提升球員、教練團、幕後團隊的工作環境，為球隊長期的發展與競技表現奠定堅實基礎。
