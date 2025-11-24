12強賽／中華隊12強奪冠紀錄片將上映 蔡其昌盼帶來人生啟發

記錄中華隊在世界棒球12強奪冠的紀錄片「冠軍之路」今天舉辦記者會，中職會長蔡其昌表示，勝負之外很多事情值得用一輩子品嚐，期待帶給大家不同的人生啟發。

1年前的今天，中華隊在世界棒球12強賽冠軍賽舞台，扳倒地主日本、摘下夢寐以求的世界冠軍，同時是成棒世界一級賽事首冠，讓全台灣球迷陷入瘋狂，紀錄片「冠軍之路」雛形也因而誕生，經過將近1年的製作、剪輯後，預計於2026年1月1日正式上映。

蔡其昌今天出席記者會在致詞時表示，這座冠軍讓全台灣棒球迷可以回味一輩子，甚至在不被看好情況下，從台灣打到東京、最後勇奪世界冠軍的故事，不僅是1場比賽，對台灣社會影響很大，這批球員展現不願意輸、努力打拚精神，透過棒球衝破困境。

中華職棒大聯盟會長蔡其昌出席記者會。圖中央社提供

蔡其昌提到，棒球這項運動在台灣人心中承載特殊位置，與其他運動項目不同，台灣人看棒球視為戰爭，贏了很開心、輸了會沮喪，不過他認為，在勝負之外還有很多事情值得用一輩子品嚐，「希望大家能從這部影片得到人生啟發。」

緊接著世界棒球經典賽（WBC）即將於2026年登場，中華隊被期待能夠複製12強奪冠的感動，蔡其昌笑說，壓力也是蠻大的，而且被看壞也不是第1次，經典賽依舊被外界看壞，然而他表示，只要保持不願意輸的精神，做好最完善準備，就算不能保證一定贏球，但絕對可以提高勝率。

台灣世界棒球12強冠軍紀錄片「冠軍之路」記者會24日在台北舉行，啦啦隊員吳函峮（左）與滅火器主唱楊大正（右）也到場支持力挺。圖中央社提供