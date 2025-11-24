快訊

中職／不捨但祝福黃子鵬 曾豪駒談WBC集訓通知發給誰笑答：每天都有打

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
黃子鵬休賽季決定轉戰台鋼。資料照
黃子鵬休賽季決定轉戰台鋼。資料照

中華隊備戰明年世界棒球經典賽，近期發出集訓通知，收到邀請的選手陸續亮牌，總教練曾豪駒今天在話題聊到黃子鵬時，也被問到是否有納入他，並未鬆口，僅回應：「等集訓大家就看得到了。」倒是聽媒體說起朱育賢有證實並未收到，曾總幽默笑答：「他如果想收到，我明天可以打給他。」

黃子鵬季外行使自由球員權利，轉戰台鋼雄鷹隊，離開樂天桃猿隊，如今已成曾豪駒的前子弟兵，曾豪駒坦言不捨，但也為他送上祝福。

曾豪駒表示，「其實很不捨，但是很祝福他，這是呈現出台灣職棒的進步，FA制度實施以來，這幾年都有選手獲得最好利益。」他表示，職業場上就是追尋對自己好的方向，「不管怎樣，每個人都有選擇，選了後就是去全力追尋自己目標。」

被問到黃子鵬是否有在經典賽集訓名單，曾豪駒未鬆口，「集訓大家就看得到了。」他笑說：「電話每天都有打，但是不知道打給誰。」

有趣的是，味全龍隊昨天舉辦感謝祭，選手有公開亮相的機會，因此陸續被問到是否收到邀約，其中朱育賢證實並未收到曾總的通知，面對媒體向曾豪駒提起這件事，曾總笑說：「他如果想收到，我明天可以打給他。」

