快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「迎一波大好運」：短期內荷包飽滿

設子公司資本額李四川說要8億 輝達副總裁：什麼！這麼小的錢

逼烏克蘭割地的美式施壓！28點和平計畫爭點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／桃猿突辦記者會曾豪駒也不懂為哪樁 「盡力配合高層決定」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
曾豪駒出席台灣世界棒球12強冠軍紀錄片「冠軍之路」記者會。圖中央社提供
曾豪駒出席台灣世界棒球12強冠軍紀錄片「冠軍之路」記者會。圖中央社提供

樂天桃猿隊今天突然舉辦記者會，掀起外界高度關注，首席教練曾豪駒也沒聽說究竟為哪樁，坦言：「我也是看報導才知道。」猿隊本季紛擾不斷，他強調還是把自己該做的事情做好，「目前就是看高層怎麼決定，就是盡力配合。」

猿隊昨天透過外部公關公司發出未揭露記者會主旨的採訪邀請發出，今天將在記者會上針對今年整季風波說明，並有人事異動。

「我也是昨天才知道，下午開完（記者會），你們再跟我講。」曾豪駒上午出席12強紀錄片記者會，也不知道下午球團為何舉辦記者會，他表示球隊現在在休息狀態，大家也是在等後續通知。

球隊處於不安狀態，心情是否受到影響？曾豪駒回應：「不會啦 ！我覺得就是把自己該做的事情做好，掌握好可以掌握的，目前就是看高層怎麼決定，就是盡力配合。」

曾豪駒也將跟隨全猿踏上封王旅行，全團約90人，他表示，「這是大家一年一起努力下來的成果，一起享受去這個成果，我們球隊就是這樣，大家都把每個人當自己兄弟，去凝聚這個感覺，也希望這次旅行是開心的。」

曾豪駒 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／林智勝有新職務 味全龍領隊：尋找美職體系打擊教練

經典賽／旅美台將官辦熱身賽才能加入 曾總：盡量再洽談

經典賽／中華隊定出43人名單 1月15日開始集訓

棒球／林維恩資格賽磨練提升心理素質 表態想打經典賽

相關新聞

中職／桃猿突辦記者會曾豪駒也不懂為哪樁 「盡力配合高層決定」

樂天桃猿隊今天突然舉辦記者會，掀起外界高度關注，首席教練曾豪駒也沒聽說究竟為哪樁，坦言：「我也是看報導才知道。」猿隊本季...

12強賽／《冠軍之路》揭曉主題曲、官方海報 曾豪駒看預告已感動

中華隊在去年的今天稱霸世界12強棒球賽，紀錄片《冠軍之路》記錄奪冠的熱血歷程，今天舉辦《冠軍之路》記者會， 總教練曾豪駒...

中職／未聽說樂天要轉賣 蔡其昌初步了解開記者會因回應2訴求

樂天桃猿隊今年奪冠成為最風光球隊，但也同時因簡樸經營成為最丟臉球團，今天下午樂天桃猿、樂天集團高層在聯盟舉辦記者會備受矚...

中職／明年WBC關注！吳念庭向日媒推薦兩位「台灣至寶」打者

中華隊在去年的今天稱霸世界12強棒球賽，再掀國內棒球熱潮，不僅台灣球迷在今天重溫感動一刻，日本媒體Full-Count也...

中職／不捨但祝福黃子鵬 曾豪駒談WBC集訓通知發給誰笑答：每天都有打

中華隊備戰明年世界棒球經典賽，近期發出集訓通知，收到邀請的選手陸續亮牌，總教練曾豪駒今天在話題聊到黃子鵬時，也被問到是否...

中職／味全龍成感謝祭「攻蛋」第一隊 狂吸近萬球迷到場

味全龍隊成為史上第一支在台北大巨蛋舉辦感謝祭的球隊，今天吸引近萬名球迷到場，參與滿檔活動，踏上大巨蛋草皮享受球員視角，主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。