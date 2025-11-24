中職／桃猿突辦記者會曾豪駒也不懂為哪樁 「盡力配合高層決定」

樂天桃猿隊今天突然舉辦記者會，掀起外界高度關注，首席教練曾豪駒也沒聽說究竟為哪樁，坦言：「我也是看報導才知道。」猿隊本季紛擾不斷，他強調還是把自己該做的事情做好，「目前就是看高層怎麼決定，就是盡力配合。」

猿隊昨天透過外部公關公司發出未揭露記者會主旨的採訪邀請發出，今天將在記者會上針對今年整季風波說明，並有人事異動。

「我也是昨天才知道，下午開完（記者會），你們再跟我講。」曾豪駒上午出席12強紀錄片記者會，也不知道下午球團為何舉辦記者會，他表示球隊現在在休息狀態，大家也是在等後續通知。

球隊處於不安狀態，心情是否受到影響？曾豪駒回應：「不會啦 ！我覺得就是把自己該做的事情做好，掌握好可以掌握的，目前就是看高層怎麼決定，就是盡力配合。」

曾豪駒也將跟隨全猿踏上封王旅行，全團約90人，他表示，「這是大家一年一起努力下來的成果，一起享受去這個成果，我們球隊就是這樣，大家都把每個人當自己兄弟，去凝聚這個感覺，也希望這次旅行是開心的。」