中職／未聽說樂天要轉賣 蔡其昌初步了解開記者會因回應2訴求

樂天桃猿隊今年奪冠成為最風光球隊，但也同時因簡樸經營成為最丟臉球團，今天下午樂天桃猿、樂天集團高層在聯盟舉辦記者會備受矚目。中職聯盟會長蔡其昌上午先出席12強紀錄片記者會，也被問到對於下午記者會的了解，蔡其昌表示，並未聽說樂天要轉賣的事，也相信不會有突襲，據他所知，樂天今天是來回應自己上次提出的兩個訴求，好好照顧樂天球員，以及增加對台灣棒球的投資。

猿隊本季風波不斷，伙食問題一次又一次燒上媒體版面，球團允諾改善全成空頭支票；冠軍加身後還是持續新增荒唐事蹟，遭爆地獄級二軍宿舍、便當，粗暴撤換總教練古久保健二，以及淒涼的奪冠獎金，讓猿隊成為休賽季話題霸主。昨天晚上6點未揭露記者會主旨的採訪邀請發出，再次掀起球迷熱議，球團預計將在今天下午3點記者會上針對今年風波說明，並有人事異動，蔡其昌也將同場出席。

樂天今天的記者會無關轉賣，然而投身台灣職棒經營卻連選手基本生活都照顧不了，外界質疑種種作為顯示無心。被問到是否向樂天了解過，集團是否還有心經營球隊，蔡其昌表示，「我不會這樣問，我問的方式是增加對樂天球員的照顧和增加對台灣棒球的投資，不會問那麼抽象、有沒有心，如果要做（增加對樂天球員的照顧、增加對台灣棒球的投資）就是有心。」

蔡其昌表示，聯盟和樂天關係不是上下所屬，聯盟代表的是中華職棒和六個球團，站在聯盟立場，希望六個球團都可以持續照顧好球員和投資棒球。

至於今天下午記者會內容，蔡其昌表示，要等稍晚見面後才知道細節，但初步了解，是因為上次雙方碰面時，他有提出要好好照顧樂天球員、增加對台灣棒球投資的兩個訴求，「上次說會很快給我回應，今天拜訪應該是要回應我的訴求。」他也強調，希望今天碰面會有好的結果。