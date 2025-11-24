聽新聞
中職／明年WBC關注！吳念庭向日媒推薦兩位「台灣至寶」打者
中華隊在去年的今天稱霸世界12強棒球賽，再掀國內棒球熱潮，不僅台灣球迷在今天重溫感動一刻，日本媒體Full-Count也訪問吳念庭，請他解析台灣棒球在過去年一年的熱度成長，他也向日媒推薦了明年世界棒球經典賽值得關注的兩位「台灣至寶」，分別是林立、林安可。
吳念庭過去旅日效力西武獅隊，留下7季一軍出賽，去年以第一指名加入台鋼雄鷹隊，今年已是聯盟打擊王、三壘手獎項雙料得主。
Full-Count訪問透過他的角度來看台灣棒球現況，吳念庭表示，自從去年奪得12強冠軍後，台灣棒球有了巨大的改變，「棒球熱潮提升，看的人變多了，小朋友參與棒球運動的人數也變多，再加上球團的努力經營，球迷基礎有明顯的成長。」
吳念庭也指出，台灣棒球水準在這幾年有顯著提升，「洋投水準越來越高，打者的適應力也在提升，加上各隊找來日本教練，無論跑壘、守備觀念都往更細膩的棒球開始扎根。」
中華隊明年將在經典賽預賽碰頭日本隊，吳念庭點名兩位值得關注的台灣選手，分別是「台灣山田哲人」林立以及甫加入西武獅隊的林安可。
吳念庭表示，林立是台灣最好的打者之一，打擊率高也有腳程，具備一位好打者的所有能力，「我以前就覺得他很強，現在變得更穩定了。」至於林安可，他誇讚：「他的力量驚人，選球也很好，是能選保送、製造上壘的選手，我相信他不只在台灣，在國外也能站穩腳步。」
