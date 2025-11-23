中職／味全龍成感謝祭「攻蛋」第一隊 狂吸近萬球迷到場

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊成為史上第一支在台北大巨蛋舉辦感謝祭的球隊，今天吸引近萬名球迷到場。圖／味全龍隊提供
味全龍隊成為史上第一支在台北大巨蛋舉辦感謝祭的球隊，今天吸引近萬名球迷到場。圖／味全龍隊提供

味全龍隊成為史上第一支在台北大巨蛋舉辦感謝祭的球隊，今天吸引近萬名球迷到場，參與滿檔活動，踏上大巨蛋草皮享受球員視角，主舞台由Dragon Beauties小龍女、球員以及歌手輪番上陣，帶來精彩演出與熱情歌聲。

龍隊本季主場進場球迷達69萬7087人，平均每場1萬1618人，雙雙創下隊史新高。為了感謝球迷一整年的熱情支持，今年在台北大巨蛋舉辦感謝祭，今年活動內容更加豐富，場地規畫多區互動體驗，讓大小球迷都能沉浸於專屬於龍隊的棒球氛圍。

味全龍球團表示，「今年特別選在台北大巨蛋舉行，希望以更舒適、更具規模的空間回饋球迷的陪伴。不論天母主場或台北大巨蛋，我們都感受到龍迷滿滿的支持。今年能創下隊史觀眾新高，都是因為大家的熱情。感謝祭是一個結束，也是下一季的開始，我們會持續努力，帶給球迷更多感動。」

草地漫遊體驗區與球隊及球場設施參觀區是今天活動的兩大亮點，由球員親自陪同球迷體驗打棒球的樂趣，帶領大家登上投手丘、走進打擊區，完整重現選手在場上的視角，替許多球迷實現「踏上球場」的夢想。現場也首度開放PitchCom體驗，球迷戴上裝置即可聽到投捕配球即時指令，深度體驗職業球員在比賽中的臨場節奏與壓力，成為今年最具教育性與新鮮感的互動活動。

球員女孩簽名會更是熱度破表，許多球迷為了與心中最喜愛的球員與小龍女近距離互動、獲得珍貴簽名，在現場留下滿滿感動與驚喜。活動最後在全場球迷一同於台北大巨蛋夜光遊行的歡呼聲中圓滿落幕，象徵味全龍與龍迷攜手邁向新賽季的嶄新篇章。

味全龍 棒球

