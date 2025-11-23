中職／林智勝有新職務 味全龍領隊：尋找美職體系打擊教練

中職味全龍隊領隊丁仲緯今天受訪被問起新球季教練團布局，他說，林智勝職務將是助理打擊教練；至於總教練葉君璋合約，他回應，葉君璋能力不只是教練，並表示教練團12月公布。

中職味全龍隊今天舉行球迷感謝祭，領隊丁仲緯接受媒體聯訪被問起教練團調整，他表示，教練團會有調整，12月將陸續公布，目前確定的就是外籍打擊教練克魯茲（Tommy Cruz）會離隊。

龍隊與葉君璋的合約到今年底，被問起與葉君璋是否會再談複數年約，丁仲緯則突然說：「葉總的能力不只是教練，還有其他所長，都會綜合評估考量。」

媒體追問，是否表示總教練職務會有異動，丁仲緯沒有正面回答問題，他僅表示，「12月教練團會一併公布」，但也提到休賽季不斷跟球團、教練團討論，怎麼調整可以讓球隊更好，同時希望球隊可以朝數據化導向訓練走。

至於今年球季結束引退的林智勝，丁仲緯表示，林智勝的職務確定會是助理打擊教練，但放在一軍、二軍還不確定，還要討論，也透露球隊會持續尋找美職體系新的打擊教練。