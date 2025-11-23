快訊

中職／林智勝有新職務 味全龍領隊：尋找美職體系打擊教練

中央社／ 台北23日電
林智勝引退之將成為助理打擊教練。圖／味全龍隊提供
林智勝引退之將成為助理打擊教練。圖／味全龍隊提供

中職味全龍隊領隊丁仲緯今天受訪被問起新球季教練團布局，他說，林智勝職務將是助理打擊教練；至於總教練葉君璋合約，他回應，葉君璋能力不只是教練，並表示教練團12月公布。

中職味全龍隊今天舉行球迷感謝祭，領隊丁仲緯接受媒體聯訪被問起教練團調整，他表示，教練團會有調整，12月將陸續公布，目前確定的就是外籍打擊教練克魯茲（Tommy Cruz）會離隊。

龍隊與葉君璋的合約到今年底，被問起與葉君璋是否會再談複數年約，丁仲緯則突然說：「葉總的能力不只是教練，還有其他所長，都會綜合評估考量。」

媒體追問，是否表示總教練職務會有異動，丁仲緯沒有正面回答問題，他僅表示，「12月教練團會一併公布」，但也提到休賽季不斷跟球團、教練團討論，怎麼調整可以讓球隊更好，同時希望球隊可以朝數據化導向訓練走。

至於今年球季結束引退的林智勝，丁仲緯表示，林智勝的職務確定會是助理打擊教練，但放在一軍、二軍還不確定，還要討論，也透露球隊會持續尋找美職體系新的打擊教練。

葉君璋 林智勝 中職

相關新聞

中職／徐若熙心向美國或日本未定 談經典賽高度意願

味全龍隊「龍之子」徐若熙行使旅外FA，目前心向日本或美國的心意未定，徐若熙坦言：「目前還沒，都還在與經紀公司討論，畢竟現...

中職／龍隊戰力外名單已有雛形 洋砲因少了徐若熙暫非必須

味全龍隊新賽季洋將佈局鎖定洋投為主，領隊丁仲緯不諱言，因應少了徐若熙，投手還是迫切需要，目前先以鋼龍、伍鐸為首要留下目標...

中職／離開猿營仍為「阿公」送機 朱育賢盼他能回到台灣

古久保健二卸任樂天桃猿隊總教練，離台當天有大批子弟兵到場送機，其中也包括已經離開樂天桃猿隊的朱育賢，他也透露在「阿公」麾...

經典賽／坦言想過美國不是一定會選自己 卡洛爾圓夢時刻漏接電話

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），確定將在明年世界棒球經典賽披上美國隊戰袍，他說這是莫大榮耀，...

中職／林安可是不同層級打者 吉力吉撈給旅外建議烙狠話

林安可加盟西武獅隊，寫下中華職棒向日本職棒輸出強打案例，具有旅美背景的吉力吉撈．鞏冠為他開心，看待同在今年要向海外職棒發出的挑戰的徐若熙，吉力吉撈給兩人的建議是「狠一點！」

