中職／龍隊戰力外名單已有雛形 洋砲因少了徐若熙暫非必須

味全龍隊新賽季洋將佈局鎖定洋投為主，領隊丁仲緯不諱言，因應少了徐若熙，投手還是迫切需要，目前先以鋼龍、伍鐸為首要留下目標，艾璞樂則是還需要評估。

龍隊今年上半季、下半季、全年度都僅排在第五，度過低迷的一年，季外盤點戰力，丁仲緯表示，戰力外陸續在討論，已有一定名單，下周會再定版。

味全龍少了徐若熙之後，投手戰力也面臨考驗。圖／味全龍隊提供 蘇志畬

相較去年在自由市場大撒幣，網羅陳子豪、朱育賢，龍隊今年靜悄悄，他對此回應，補強必須從隊形去思考，今年的FA選手都不錯，「但隊形上比較不是我們迫切需要。」

至於外援戰力，丁仲緯透露，目前以留下鋼龍、伍鐸優先，艾璞樂要再評估，新人選的部分已有鎖定名單。至於洋砲目前不是重點，他表示，「畢竟明年少了若熙，投手還是我們迫切必須。」