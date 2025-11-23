快訊

中職／龍隊戰力外名單已有雛形 洋砲因少了徐若熙暫非必須

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
艾璞樂(左)、鋼龍(中)、伍鐸。資料照
艾璞樂(左)、鋼龍(中)、伍鐸。資料照

味全龍隊新賽季洋將佈局鎖定洋投為主，領隊丁仲緯不諱言，因應少了徐若熙，投手還是迫切需要，目前先以鋼龍伍鐸為首要留下目標，艾璞樂則是還需要評估。

龍隊今年上半季、下半季、全年度都僅排在第五，度過低迷的一年，季外盤點戰力，丁仲緯表示，戰力外陸續在討論，已有一定名單，下周會再定版。

味全龍少了徐若熙之後，投手戰力也面臨考驗。圖／味全龍隊提供 蘇志畬
味全龍少了徐若熙之後，投手戰力也面臨考驗。圖／味全龍隊提供 蘇志畬

相較去年在自由市場大撒幣，網羅陳子豪、朱育賢，龍隊今年靜悄悄，他對此回應，補強必須從隊形去思考，今年的FA選手都不錯，「但隊形上比較不是我們迫切需要。」

至於外援戰力，丁仲緯透露，目前以留下鋼龍、伍鐸優先，艾璞樂要再評估，新人選的部分已有鎖定名單。至於洋砲目前不是重點，他表示，「畢竟明年少了若熙，投手還是我們迫切必須。」

鋼龍 伍鐸 陳子豪

中職／徐若熙心向美國或日本未定 談經典賽高度意願

味全龍隊「龍之子」徐若熙行使旅外FA，目前心向日本或美國的心意未定，徐若熙坦言：「目前還沒，都還在與經紀公司討論，畢竟現...

中職／龍隊戰力外名單已有雛形 洋砲因少了徐若熙暫非必須

味全龍隊新賽季洋將佈局鎖定洋投為主，領隊丁仲緯不諱言，因應少了徐若熙，投手還是迫切需要，目前先以鋼龍、伍鐸為首要留下目標...

中職／離開猿營仍為「阿公」送機 朱育賢盼他能回到台灣

古久保健二卸任樂天桃猿隊總教練，離台當天有大批子弟兵到場送機，其中也包括已經離開樂天桃猿隊的朱育賢，他也透露在「阿公」麾...

經典賽／坦言想過美國不是一定會選自己 卡洛爾圓夢時刻漏接電話

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），確定將在明年世界棒球經典賽披上美國隊戰袍，他說這是莫大榮耀，...

中職／林安可是不同層級打者 吉力吉撈給旅外建議烙狠話

林安可加盟西武獅隊，寫下中華職棒向日本職棒輸出強打案例，具有旅美背景的吉力吉撈．鞏冠為他開心，看待同在今年要向海外職棒發出的挑戰的徐若熙，吉力吉撈給兩人的建議是「狠一點！」

中職／林智勝有新職務 味全龍領隊：尋找美職體系打擊教練

中職味全龍隊領隊丁仲緯今天受訪被問起新球季教練團布局，他說，林智勝職務將是助理打擊教練；至於總教練葉君璋合約，他回應，葉...

