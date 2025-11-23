聽新聞
中職／龍隊戰力外名單已有雛形 洋砲因少了徐若熙暫非必須
味全龍隊新賽季洋將佈局鎖定洋投為主，領隊丁仲緯不諱言，因應少了徐若熙，投手還是迫切需要，目前先以鋼龍、伍鐸為首要留下目標，艾璞樂則是還需要評估。
龍隊今年上半季、下半季、全年度都僅排在第五，度過低迷的一年，季外盤點戰力，丁仲緯表示，戰力外陸續在討論，已有一定名單，下周會再定版。
相較去年在自由市場大撒幣，網羅陳子豪、朱育賢，龍隊今年靜悄悄，他對此回應，補強必須從隊形去思考，今年的FA選手都不錯，「但隊形上比較不是我們迫切需要。」
至於外援戰力，丁仲緯透露，目前以留下鋼龍、伍鐸優先，艾璞樂要再評估，新人選的部分已有鎖定名單。至於洋砲目前不是重點，他表示，「畢竟明年少了若熙，投手還是我們迫切必須。」
