中職／未正面回應葉君璋是否續任教頭 領隊一席話掀想像空間
味全龍隊休賽季進行教練團異動討論，領隊丁仲緯面對葉君璋明年是否仍是總教練提問，並未直球回應「是」或「不是」，而是表示「一切以12月公布為準」，他也提到葉君璋的能力不只是教練，還有其他所長，引起無限想像空間。
龍隊度過失望的2025年賽季，儘管團隊防禦率3.20仍然傲視全聯盟，但攻擊火力並未因為補進兩大FA朱育賢、陳子豪而有太大提升，全季攻下475分只勝過富邦悍將隊，上半季、下半季、全年度都排在第5位，以一支季前才剛大撒幣補強的球隊來說，這樣的成績絕對是不及格。
談到教練團異動，丁仲緯表示，目前都還在討論中，預計會在12月公布，「整個休賽季都在討論體系怎麼做調整，這是我們季外很大的重點，也和很多球隊交流，思索怎麼在體系結構改變、以數據化導向。」目前能預告的是林智勝新球季將是助理打擊教練，一、二軍未定，也會尋找美職體系的打擊教練加入。
葉君璋目前因球隊行程人在國外，他在今年底合約到期，接下來角色是否會是總教練，丁仲緯並未正面回覆。
被追問有沒有葉總不是總教練的可能性，他表示，「現在還是先以教練做討論。」丁仲緯表示，葉總的能力不只是教練，還有起他所長，都會是綜合考量因素。
