經典賽／吉力吉撈收參戰邀請有意願 朱育賢平常心看待0通知

中華隊發出明年世界棒球經典賽邀請函，味全龍隊重砲吉力吉撈．鞏冠證實收到詢問，也有高度意願參戰，朱育賢則是並未收到，他表示自己不會多想，畢竟年輕好手很多，若無緣參加，現在專注力就是放在明年球季備戰。

中華隊明年3月將在東京巨蛋展開預賽，1月中旬就要展開集訓備戰，名單內選手在近期收到集訓通知。

吉力吉撈今天受訪證實有收到，「也希望明年可以披上台灣隊球衣，幫國家隊打球。」他也表示，目前休賽季的調整，就是希望可以銜接到明年3月可以投入經典賽。

朱育賢則是坦言並未收到，「自己也有年紀了，沒有想那麼多。」讀出媒體眼中的詫異，朱育賢進一步指出，「經典賽看起來在我位置上的好手真的滿多，沒機會，自己也不會看太重，現在持續把自己準備好，思考明年球季訓練怎樣可以做得更好。」

朱育賢表示，後續若有機會接到通知，自己當然也會有意願，如果沒有，就是專注在季賽調整，「畢竟自己也有年紀了，怎樣保持好的身體狀況很重要。」