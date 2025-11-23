快訊

美提28點計畫「讓感恩節變俄國的」！川普被狠酸值得張伯倫和平獎

中職／徐若熙心向美國或日本未定 談經典賽高度意願

大盤震盪到失真…台股開盤是否該直接停損？網神回覆

經典賽／吉力吉撈收參戰邀請有意願 朱育賢平常心看待0通知

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導

中華隊發出明年世界棒球經典賽邀請函，味全龍隊重砲吉力吉撈．鞏冠證實收到詢問，也有高度意願參戰，朱育賢則是並未收到，他表示自己不會多想，畢竟年輕好手很多，若無緣參加，現在專注力就是放在明年球季備戰。

中華隊明年3月將在東京巨蛋展開預賽，1月中旬就要展開集訓備戰，名單內選手在近期收到集訓通知。

吉力吉撈今天受訪證實有收到，「也希望明年可以披上台灣隊球衣，幫國家隊打球。」他也表示，目前休賽季的調整，就是希望可以銜接到明年3月可以投入經典賽。

朱育賢則是坦言並未收到，「自己也有年紀了，沒有想那麼多。」讀出媒體眼中的詫異，朱育賢進一步指出，「經典賽看起來在我位置上的好手真的滿多，沒機會，自己也不會看太重，現在持續把自己準備好，思考明年球季訓練怎樣可以做得更好。」

朱育賢表示，後續若有機會接到通知，自己當然也會有意願，如果沒有，就是專注在季賽調整，「畢竟自己也有年紀了，怎樣保持好的身體狀況很重要。」

朱育賢 經典賽 中華隊

延伸閱讀

中職／離開猿營仍為「阿公」送機 朱育賢盼他能回到台灣

中職／黃子鵬出走後 桃猿FA「逃走率」已衝破6成

經典賽／中華隊定出43人名單 1月15日開始集訓

經典賽／中華隊又被看低 國際賭盤奪冠賠率倒數第5

相關新聞

中職／徐若熙心向美國或日本未定 談經典賽高度意願

味全龍隊「龍之子」徐若熙行使旅外FA，目前心向日本或美國的心意未定，徐若熙坦言：「目前還沒，都還在與經紀公司討論，畢竟現...

中職／離開猿營仍為「阿公」送機 朱育賢盼他能回到台灣

古久保健二卸任樂天桃猿隊總教練，離台當天有大批子弟兵到場送機，其中也包括已經離開樂天桃猿隊的朱育賢，他也透露在「阿公」麾...

經典賽／坦言想過美國不是一定會選自己 卡洛爾圓夢時刻漏接電話

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），確定將在明年世界棒球經典賽披上美國隊戰袍，他說這是莫大榮耀，...

日職／新球季穿上西武73號 林安可：挑戰日職由衷開心

日本職棒西武獅隊今天正式宣布，已與中華職棒統一獅隊外野手林安可簽下支配下合約，新球季背號將從台灣球迷熟悉的「77」換成「...

黑豹旗／張育成親臨16強賽 送麥當勞鼓舞興大附農學弟

黑豹旗全國高中棒球大賽興大附農今天16強賽交手台東體中，興大附農校友張育成現身送麥當勞替學弟打氣。張育成手肘骨刺傷勢經醫...

經典賽／吉力吉撈收參戰邀請有意願 朱育賢平常心看待0通知

中華隊發出明年世界棒球經典賽邀請函，味全龍隊重砲吉力吉撈．鞏冠證實收到詢問，也有高度意願參戰，朱育賢則是並未收到，他表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。