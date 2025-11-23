中職／林安可是不同層級打者 吉力吉撈給旅外建議烙狠話
林安可加盟統一獅隊，寫下中華職棒向日本職棒輸出強打案例，具有旅美背景的吉力吉撈．鞏冠為他開心，看待同在今年要向海外職棒發出的挑戰的徐若熙，吉力吉撈給兩人的建議是「狠一點！」
中職今年季外共有林安可、徐若熙行使旅外FA，林安可已經決定動向，徐若熙則心意未定，仍在評估各隊中。
談到林安可成功從中職輸出日職，吉力吉撈也為他開心，「他是屬於更高層級的打者，有機會出去，也希望他在日本有好成績。」甚至期待他更上一層樓，「怎麼知道他有沒有機會去美國呢？」
吉力吉撈指出，從自己回來台灣到現在，看到選手能力都在不斷提升，整個聯盟的洋將水準也越來越高，自己也期許不能停下進步的腳步，「繼續進步，讓球賽更好看。」
談到給予林安可、徐若熙的旅外建議，吉力吉撈表示，自己當時出國，還有比較多需要學習的地方，但他們是有經驗、相對成熟後出去，「我覺得他們要狠一點，很堅定出去要怎樣，很堅定相信自己是可以的。」
