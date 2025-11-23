中職／徐若熙造訪軟銀與王貞治吃飯 透露也有去北海道走走

中職味全龍隊投手徐若熙挑戰旅外，美日職都有球隊展現高度興趣。他今天說，因為小孩還小，家人也會是考量因素，目前還沒有最後決定；至於明年世界棒球經典賽，仍想替台灣拚。

25歲投手徐若熙今年季後行使旅外自由球員（FA）權利，日職福岡軟銀鷹隊最積極，另外，歐力士猛牛隊、北海道日本火腿隊鬥士隊也表態有意網羅；美職部分，也傳出洛杉磯道奇隊有意加入競爭行列。

徐若熙表示，休賽季受邀到日本參訪軟銀隊的環境，也和王貞治碰面、吃飯，「大家對台灣人都很友好，是很友善的環境」。他透露不只去九州，也有去北海道走走。

徐若熙提到，一直都有旅外的想法，今年剛好拿到資格，這一路走來，雖然有遇到傷勢、會著急，「但只要準備好，就不會擔心少那一年。」

今年球季表現備受矚目，每場出賽吸引大批球探到場，徐若熙提到，今年球季過程中也有遇到一點狀況，但教練、體能訓練師都會鼓勵他，要他不要著急、放手做，不要綁手綁腳。

徐若熙表示，不只是日職，如果美職有球隊邀請他參觀，也會去美國走走，目前還沒有做最後決定，因為小孩子還小，如果旅外，也希望帶著小孩、太太一起，家人也會是考量的重點。

徐若熙表示，休賽季還是照著球隊開的課表和規劃訓練、加強不足的地方。至於明年世界棒球經典賽（WBC），徐若熙有接到徵詢，也表示參加意願很高。