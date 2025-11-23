中職／離開猿營仍為「阿公」送機 朱育賢盼他能回到台灣

古久保健二卸任樂天桃猿隊總教練，離台當天有大批子弟兵到場送機，其中也包括已經離開樂天桃猿隊的朱育賢，他也透露在「阿公」麾下學到很多，「阿公」看到人總是笑笑的，很開心自己可以給他帶過，「也希望他有機會可以再回來這個環境。」

朱育賢為Lamigo桃猿隊三連霸班底，球隊轉手樂天的前5年無冠，他在去年季後行使FA資格轉戰龍隊，今年未參與到季後賽，前東家猿隊則是一舉成為冠軍之師。古久保健二帶領球隊奪冠後就遭到無預警去職，日前搭機返日，眾多子弟兵特地一大早去送機，其中也包括朱育賢的身影，並未因為不同隊作戰而斷了師徒情誼。

古久保健二率領樂天桃猿奪冠，最終仍是被解職回到日本。資料照

朱育賢表示，之前受到「阿公」的照顧，在他身上學到很多東西，加上自己剛好住在桃園，「有聽練習生說他那天要回去，自己時間也可以就去送他，想要去謝謝他，也希望他有機會可以再回來這個環境，繼續把他好的的東西傳承給選手。」他說因為緣分才有機會同隊，受到他的教導，自己也對古久保抱持一顆感恩的心。

印象中的古久保，朱育賢透露：「每次看到他都笑笑的，我轉隊後碰到也是會關心彼此。」他也想起自己去年行使FA，阿公也有鼓勵他，「算是去證明自己吧！代表你前面的付出是受到肯定，人家才會把你網羅下來。」加上今年黃子鵬轉隊，自由市場活絡起來，球迷看選手轉隊的心情已經逐漸可以平常心看待，朱育賢也認為是好事，也讓球迷看中職會更有新鮮感。