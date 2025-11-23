中職／徐若熙心向美國或日本未定 談經典賽高度意願

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊徐若熙。記者陳宛晶／攝影
味全龍隊徐若熙。記者陳宛晶／攝影

味全龍隊「龍之子」徐若熙行使旅外FA，目前心向日本或美國的心意未定，徐若熙坦言：「目前還沒，都還在與經紀公司討論，畢竟現在不是只有我的問題，還有我的家人。」講一講還自己吐槽：「也搞不好都不會去。」

徐若熙今天出席龍隊感恩會活動，可能是最後一次參與龍隊活動，他也笑說隊友和他開玩笑，「他們叫我快滾！」外界關心他的旅外動向，徐若熙談到日前前往日本參觀軟銀基地，也與王貞治一起用餐，這一趟也有順便和老婆出去走走，「不只福岡，也有去北海道走走。」

關於下一步動向，徐若熙還沒有太多可以透露的，「還沒有做最後決定，還在和經紀公司討論，（美國）有機會也會去看看。」他笑說：「搞不好我老婆想去美國，因為她沒去過，搞不好她想去。」徐若熙表示，畢竟小孩還小，如果可以，還是希望可以帶家人一起出國。

儘管明年身著哪隊球衣尚未定案，徐若熙對於明年經典賽抱持高度意願，「意願還是很高，畢竟自己也還是列管身分。」

