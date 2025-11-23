聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／日本投教談拉攏山本笑答想靠「感覺」 盼旅美幫盡快回覆
日本隊將以衛冕冠軍之姿挑戰明年世界棒球經典賽，包括道奇隊三本柱在內的旅美選手動向備受關注，日本武士投手教練能見篤史今天也在節目上聊到此事，不諱言希望可以盡快得到答覆。
能見篤史今天在TBS節目「Sunday Morning」談到明年經典賽戰力，能見坦言，目前多位大聯盟日籍選手的參賽意向還不是很確定，但球隊選人必須以他們的決定為前提去做考量，「所以心裡是真的希望他們可以早點給回覆。」
能見指出，目前旅美選手的問題比較複雜，除了本人意願外，還有母隊是否放行或是給予使用限制等狀況，「目前的狀況是，他們自己也無法給出確切答案。」他以投手教練身分表達期待，「我很希望能和大家一起為日本隊效力。」
有趣的是，主持人提到，能見曾與山本由伸2021、22年在歐力士隊同隊共事，「如果你開口的話，他應該會來吧？」能見笑答：「要我說的話，也是可以啦！不過我是比較希望他能感受到『身為日本人，你應該懂的吧？』那種氛圍。」
