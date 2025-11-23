聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／日本投教談拉攏山本笑答想靠「感覺」 盼旅美幫盡快回覆

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
山本由伸。 路透社
山本由伸。 路透社

日本隊將以衛冕冠軍之姿挑戰明年世界棒球經典賽，包括道奇隊三本柱在內的旅美選手動向備受關注，日本武士投手教練能見篤史今天也在節目上聊到此事，不諱言希望可以盡快得到答覆。

能見篤史今天在TBS節目「Sunday Morning」談到明年經典賽戰力，能見坦言，目前多位大聯盟日籍選手的參賽意向還不是很確定，但球隊選人必須以他們的決定為前提去做考量，「所以心裡是真的希望他們可以早點給回覆。」

能見指出，目前旅美選手的問題比較複雜，除了本人意願外，還有母隊是否放行或是給予使用限制等狀況，「目前的狀況是，他們自己也無法給出確切答案。」他以投手教練身分表達期待，「我很希望能和大家一起為日本隊效力。」

有趣的是，主持人提到，能見曾與山本由伸2021、22年在歐力士隊同隊共事，「如果你開口的話，他應該會來吧？」能見笑答：「要我說的話，也是可以啦！不過我是比較希望他能感受到『身為日本人，你應該懂的吧？』那種氛圍。」

經典賽 日本隊 道奇
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

MLB／看好大谷翔平爭塞揚獎 羅伯茲點名山本由伸、史奈爾也有機會

MLB／山本由伸與村上宗隆「吃壽司」 網：日本是道奇農場

MLB／山本由伸「輸球不是選項」誰發明的？翻譯澄清：不是我

MLB／塞揚獎強投史庫柏行情看漲 可能取代山本由伸最高薪投手

相關新聞

12強賽／《冠軍之路》揭曉主題曲、官方海報 曾豪駒看預告已感動

中華隊在去年的今天稱霸世界12強棒球賽，紀錄片《冠軍之路》記錄奪冠的熱血歷程，今天舉辦《冠軍之路》記者會， 總教練曾豪駒...

中職／味全龍成感謝祭「攻蛋」第一隊 狂吸近萬球迷到場

味全龍隊成為史上第一支在台北大巨蛋舉辦感謝祭的球隊，今天吸引近萬名球迷到場，參與滿檔活動，踏上大巨蛋草皮享受球員視角，主...

採訪前線／沒有頂級quality只有悲劇 樂天記者會是否搞錯了調性？

樂天桃猿隊在正面、負面新聞上都成為中華職棒2025年賽季的主角，今天在中職聯盟辦公室舉辦記者會，回應整季以來的風雨，又寫...

森井誠：樂天桃猿完全沒有賣球隊的想法

樂天桃猿任命樂天金鷲隊社長森井誠之暫代執行長，今天與樂天亞太區執行長葛城崇拜會中華職棒會長中華職棒會長蔡其昌，表達上任後...

中職／具體奪冠獎金不能說 森井誠之：保證會讓大家開心

樂天桃猿隊今年風光奪冠，卻未止住整季以來的風暴，今天由新任CEO森井誠之出面回應外界種種疑惑，其中也包括奪冠獎金，他表示...

中職／蔡其昌面談50分鐘肯定樂天態度 「聯盟會持續關注」

樂天集團「窮養」樂天桃猿隊惹議，今天由新任CEO森井誠之、樂天亞太區執行長葛城崇來到中職聯盟拜會會長蔡其昌，提出具體改善...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。