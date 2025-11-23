快訊

金馬62／范冰冰奪金馬影后！工作室「寶島影后」祝賀文秒刪 本尊親曝得獎心情

羅技MX Master 4滑鼠開箱！「早下班神器」配K980光能無線鍵盤 實測解除工作焦慮

老師難為／行政訴訟撤銷性騷懲處 教性平課要建安全框架

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／坦言想過美國不是一定會選自己 卡洛爾圓夢時刻漏接電話

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
卡洛爾將在明年世界棒球經典賽披上美國隊戰袍。 路透社
卡洛爾將在明年世界棒球經典賽披上美國隊戰袍。 路透社

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），確定將在明年世界棒球經典賽披上美國隊戰袍，他說這是莫大榮耀，回憶等待電話的過程中，他也曾想過不是一定會挑選自己，「美國有很多好選手，如果他們決定要更年長、更資深的選手，我也不會覺得意外。」

卡洛爾在今年7月婉拒中華隊邀約，將美國隊列為第一志願且是唯一志願，美國隊在10天前正式宣布納入這位外野好手，卡洛爾一圓夢想。

卡洛爾接受「Arizona Sports」節目訪問，回憶當時狀況，他表示，球隊應該已經早已擬定一份名單，只是還在等待公布，「我那天看到有未接來電，總教練德羅薩（Mark DeRosa）傳來訊息，我心想，哇！我得趕快回這通電話。」

卡洛爾在2018年曾披上美國隊戰袍出戰U18泛美棒球錦標賽，嘗過打國家隊的滋味，他說沒有比這更大的榮耀，因此從去年就一心期待能打經典賽，「老實說，從上季這就是我的最大目標，希望自己可以打得夠好，讓球隊能想到我。」等待的過程中，他也曾想過落選可能性，最終等來期待已久的那通電話，他坦言：「這根本不需要考慮，就是上吧！盡自己所能準備好比賽。」

被問到期待的對戰組合，卡洛爾表示，講到國家隊天賦，大家可能會想到的是多明尼加、委內瑞拉、日本等隊，「我有稍微看一下分組，但現在一時無法想起有哪些參賽球隊，我想我會對經典賽的一切都抱持期待吧！這是國際賽，各國都會精銳盡出。」

卡洛爾 美國隊 經典賽

延伸閱讀

經典賽／大谷翔平有意參戰 日媒指出：僅以打者出賽

經典賽／旅美台將官辦熱身賽才能加入 曾總：盡量再洽談

經典賽／中華隊定出43人名單 1月15日開始集訓

MLB／道奇日本三本柱是否打經典賽？ 羅伯茲：他們自己決定

相關新聞

經典賽／坦言想過美國不是一定會選自己 卡洛爾圓夢時刻漏接電話

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），確定將在明年世界棒球經典賽披上美國隊戰袍，他說這是莫大榮耀，...

日職／新球季穿上西武73號 林安可：挑戰日職由衷開心

日本職棒西武獅隊今天正式宣布，已與中華職棒統一獅隊外野手林安可簽下支配下合約，新球季背號將從台灣球迷熟悉的「77」換成「...

黑豹旗／張育成親臨16強賽 送麥當勞鼓舞興大附農學弟

黑豹旗全國高中棒球大賽興大附農今天16強賽交手台東體中，興大附農校友張育成現身送麥當勞替學弟打氣。張育成手肘骨刺傷勢經醫...

徐生明盃／回歸原點鄉親力挺 美濃少棒首戰大勝苗栗汶水

「13高雄．回歸原點」，徐生明國際少棒錦標賽今年重返高雄美濃開打，地主美濃國小今天首戰未讓超過200名父老鄉親失望，全隊...

黑豹旗／東體曾睿豪展王牌風範 特殊變速球成武器

黑豹旗青棒賽台東體中左投曾睿豪登板化解滿壘危機，後援4局失1分，替球隊守住勝利；曾睿豪改變速球握法成武器，穿起代表王牌的...

黑豹旗／台東體中打線發揮 睽違4年再闖8強

黑豹旗青棒賽台東體中今天與興大附農交手，台東體中投打發揮以9比3搶勝，睽違4年重返8強；總教練陳峰岳表示，長打慢慢發揮、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。