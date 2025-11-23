經典賽／坦言想過美國不是一定會選自己 卡洛爾圓夢時刻漏接電話

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），確定將在明年世界棒球經典賽披上美國隊戰袍，他說這是莫大榮耀，回憶等待電話的過程中，他也曾想過不是一定會挑選自己，「美國有很多好選手，如果他們決定要更年長、更資深的選手，我也不會覺得意外。」

卡洛爾在今年7月婉拒中華隊邀約，將美國隊列為第一志願且是唯一志願，美國隊在10天前正式宣布納入這位外野好手，卡洛爾一圓夢想。

卡洛爾接受「Arizona Sports」節目訪問，回憶當時狀況，他表示，球隊應該已經早已擬定一份名單，只是還在等待公布，「我那天看到有未接來電，總教練德羅薩（Mark DeRosa）傳來訊息，我心想，哇！我得趕快回這通電話。」

卡洛爾在2018年曾披上美國隊戰袍出戰U18泛美棒球錦標賽，嘗過打國家隊的滋味，他說沒有比這更大的榮耀，因此從去年就一心期待能打經典賽，「老實說，從上季這就是我的最大目標，希望自己可以打得夠好，讓球隊能想到我。」等待的過程中，他也曾想過落選可能性，最終等來期待已久的那通電話，他坦言：「這根本不需要考慮，就是上吧！盡自己所能準備好比賽。」

被問到期待的對戰組合，卡洛爾表示，講到國家隊天賦，大家可能會想到的是多明尼加、委內瑞拉、日本等隊，「我有稍微看一下分組，但現在一時無法想起有哪些參賽球隊，我想我會對經典賽的一切都抱持期待吧！這是國際賽，各國都會精銳盡出。」