黑豹旗／東體曾睿豪展王牌風範 特殊變速球成武器

黑豹旗青棒賽台東體中左投曾睿豪登板化解滿壘危機，後援4局失1分，替球隊守住勝利；曾睿豪改變速球握法成武器，穿起代表王牌的1號、有壓力也有責任。

黑豹旗青棒賽16強賽台東體中與興大附農交手，台東體中3局打完4分領先，4局上出現危機，興大附農不僅追回2分還攻占滿壘，無人出局時台東體中換上左投曾睿豪登板，連抓3個出局數，替球隊守住領先優勢。

台東體中終場以9比3搶勝晉級8強，曾睿豪後援4局，被敲出6支安打，投出4次三振、沒有四死球保送，失掉1分責失分、拿下勝投。

台東體中總教練陳峰岳表示，曾睿豪守住滿壘危機很關鍵，上場勇於與打者對決、展現勝負欲，是球隊中比較有壓制力的投手；曾睿豪則說，上場沒有太多想法，任務就是拆彈，平常心面對，後面還有隊友。

曾睿豪國小、國中是在桃園打球，經過親戚推薦，高中選擇到台東，他表示，主要想拚看看，高中階段球速進步多，從國中最快球速約125公里，現在進步到可投到約140公里。

曾睿豪穿起畢業學長、現效力中職樂天桃猿隊投手陳世展的1號背號，他表示，穿上這個號碼有責任也有壓力，1號代表王牌，也怕表現不如預期，需要更有責任感。

曾睿豪除左投吃香，自認優勢是變化球種，最有自信的是變速球，高二下學期透過影片學習，改變變速球握法採「中指翹起」，變化的幅度更大，成為武器球種，偶像是旅美左投林昱珉，「投球動作很帥、流暢性好、場上展現霸氣。」