黑豹旗／台東體中打線發揮 睽違4年再闖8強

黑豹旗青棒賽台東體中今天與興大附農交手，台東體中投打發揮以9比3搶勝，睽違4年重返8強；總教練陳峰岳表示，長打慢慢發揮、攻勢有效串聯，下一戰對大溪會再針對情蒐備戰。

黑豹旗青棒賽台東體中今天16強與興大附農交手，台東體中2局下就有攻勢，靠著保送、安打，配合盜壘戰術先馳得點，再靠著暴投、黃靖哲、林顗勳、林宗賓接連安打攻勢串聯，單局攻下4分。

興大附農4局上追回2分，4局下台東體中靠著單局4安、2保送再添4分、拉開領先差距，5局兩隊各拿1分，興大附農比賽後半段沒能再添分數吞敗止步。

台東體中先發投手李尹恩投3局被敲1支安打，投出2次三振、2次四壞保送，失掉1分責失分，林樂軍中繼登板，但控球有狀況，投出3次四死球保送、被敲1支安打，沒有抓到出局數，失掉1分責失分退場。

台東體中左投曾睿豪4局滿壘危機接替登板止血，5局續投失掉1分，但沒有多掉分數，後援4局1責失分、拿下勝投。

台東體中繼2021年後、再度闖進黑豹旗8強，總教練陳峰岳表示，先發投手李尹恩是球隊極力培養的投手，比賽前半段投得不錯，但3局開始球路偏高，球數設定到了、換上林樂軍登板，但控球也有點狀況，還好曾睿豪登板守住局面。

打線方面，陳峰岳表示，球隊有發揮特色，靠著積壘、腳程給對手壓力，前3棒黃靖哲、林顗勳、林宗賓打線串聯，攻擊上的戰術配合，收到不錯的效果。

8強將與大溪高中交手，陳峰岳也提到，大溪高中的球風， 攻擊上擊出飛球多，大溪陣中也有2名今年U18世界盃國手賴謙凡、林珺希，都是需要特別小心注意的球員，會透過情蒐加以設定備戰。