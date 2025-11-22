聽新聞
0:00 / 0:00
黑豹旗／大溪高中徐少樺先發勝 遇挫折教練一席話堅持下去
黑豹旗青棒賽大溪高中今天靠著徐少樺先發5局無失分、好投壓制，率隊以5比0擊敗稻江商職、晉級8強；徐少樺因傷曾想放棄，教練一席話讓他堅持下去，也希望投出身價、力拚旅外。
黑豹旗青棒賽大溪高中今天與稻江商職交手，大溪高中先發投手徐少樺總計用70球投5局，被敲出2支安打，投出5次三振、2次四壞保送，無失分、奪下勝投，率隊連兩屆晉級8強。
大溪總教練鄭錦繁表示，有觀察徐少樺通常在盃賽的第一場比賽表現都會比較不穩定，今天是黑豹旗第2場登板，徐少樺是心態穩定的投手，也想要透過這個比賽，找出接下來比賽可以穩定先發的投手戰力。
徐少樺前一場與花蓮體中比賽先發投2局，失掉1分非責失分、無關勝敗，他表示，第一場控制能力不太好，但過了就不會想太多，迎接新的比賽，今天感覺還不錯，都能投到捕手要的位置。
徐少樺透露，剛升上高中時，其實有陣子因為手肘傷勢影響，一年多的時間無法出賽，也一度想要放棄，但教練對他說：「我們沒有放棄你，就不要放棄自己」，讓他堅持下去。
徐少樺目前高三，透過運科訓練活化身體，高中階段球速進步超過10公里、最快可以投到145公里，他也希望可以投出好表現、提高身價，讓球探看見自己的能力，有機會希望能挑戰旅外。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言