快訊

鬆口氣！彰化首批15處高風險蛋雞場採樣 芬普尼全部零檢出

南韓女團TWICE今高雄開唱 場外大批粉絲目睹警察忙取締這類人

王子爆偷吃人妻、小杰閃兵 威廉道歉：「棒棒堂」最近事情比較多

聽新聞
0:00 / 0:00

黑豹旗／大溪高中徐少樺先發勝 遇挫折教練一席話堅持下去

中央社／ 新北22日電
黑豹旗青棒賽大溪高中22日靠著徐少樺（圖）先發5局無失分、好投壓制，率隊以5比0擊敗稻江商職、晉級8強。中央社
黑豹旗青棒賽大溪高中22日靠著徐少樺（圖）先發5局無失分、好投壓制，率隊以5比0擊敗稻江商職、晉級8強。中央社

黑豹旗青棒賽大溪高中今天靠著徐少樺先發5局無失分、好投壓制，率隊以5比0擊敗稻江商職、晉級8強；徐少樺因傷曾想放棄，教練一席話讓他堅持下去，也希望投出身價、力拚旅外。

黑豹旗青棒賽大溪高中今天與稻江商職交手，大溪高中先發投手徐少樺總計用70球投5局，被敲出2支安打，投出5次三振、2次四壞保送，無失分、奪下勝投，率隊連兩屆晉級8強。

大溪總教練鄭錦繁表示，有觀察徐少樺通常在盃賽的第一場比賽表現都會比較不穩定，今天是黑豹旗第2場登板，徐少樺是心態穩定的投手，也想要透過這個比賽，找出接下來比賽可以穩定先發的投手戰力。

徐少樺前一場與花蓮體中比賽先發投2局，失掉1分非責失分、無關勝敗，他表示，第一場控制能力不太好，但過了就不會想太多，迎接新的比賽，今天感覺還不錯，都能投到捕手要的位置。

徐少樺透露，剛升上高中時，其實有陣子因為手肘傷勢影響，一年多的時間無法出賽，也一度想要放棄，但教練對他說：「我們沒有放棄你，就不要放棄自己」，讓他堅持下去。

徐少樺目前高三，透過運科訓練活化身體，高中階段球速進步超過10公里、最快可以投到145公里，他也希望可以投出好表現、提高身價，讓球探看見自己的能力，有機會希望能挑戰旅外。

黑豹旗

延伸閱讀

黑豹旗／棒球動漫熱血感！卓鴻志完投勝有率美和晉8強

黑豹旗／郭靖源高中球速增20公里 率羅東高工首闖8強

黑豹旗／金門農工洪嘉恩想追上許書誠 目標畢業投到145公里

黑豹旗／金門農工闖16強寫隊史新猷 教練：留鄉也能被看見

相關新聞

日職／新球季穿上西武73號 林安可：挑戰日職由衷開心

日本職棒西武獅隊今天正式宣布，已與中華職棒統一獅隊外野手林安可簽下支配下合約，新球季背號將從台灣球迷熟悉的「77」換成「...

黑豹旗／張育成親臨16強賽 送麥當勞鼓舞興大附農學弟

黑豹旗全國高中棒球大賽興大附農今天16強賽交手台東體中，興大附農校友張育成現身送麥當勞替學弟打氣。張育成手肘骨刺傷勢經醫...

黑豹旗／大溪高中徐少樺先發勝 遇挫折教練一席話堅持下去

黑豹旗青棒賽大溪高中今天靠著徐少樺先發5局無失分、好投壓制，率隊以5比0擊敗稻江商職、晉級8強；徐少樺因傷曾想放棄，教練...

黑豹旗／大溪高中連兩屆晉8強 盼有室內場地訓練更安定

黑豹旗青棒賽大溪高中今天以5比0擊敗稻江商職、連兩屆晉級8強；總教練鄭錦繁感謝選手努力，但也盼能夠爭取室內訓練場地，讓訓...

日職／林安可與西武達成簽約共識 日媒形容「大型補強」

統一獅隊林安可今年行使旅外自由球員權利，由日本職棒西武獅隊取得交涉權，今日日本媒體報導，雙方已經取得簽約共識，代表明年球...

黑豹旗／棒球動漫熱血感！卓鴻志完投勝有率美和晉8強

黑豹旗青棒賽美和中學投手卓鴻志今天投出高中首場完投勝，率隊以6比2擊敗新社高中、隊史首闖8強；卓鴻志因看棒球動漫覺得熱血...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。