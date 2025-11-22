黑豹旗／大溪高中徐少樺先發勝 遇挫折教練一席話堅持下去

黑豹旗青棒賽大溪高中今天靠著徐少樺先發5局無失分、好投壓制，率隊以5比0擊敗稻江商職、晉級8強；徐少樺因傷曾想放棄，教練一席話讓他堅持下去，也希望投出身價、力拚旅外。

黑豹旗青棒賽大溪高中今天與稻江商職交手，大溪高中先發投手徐少樺總計用70球投5局，被敲出2支安打，投出5次三振、2次四壞保送，無失分、奪下勝投，率隊連兩屆晉級8強。

大溪總教練鄭錦繁表示，有觀察徐少樺通常在盃賽的第一場比賽表現都會比較不穩定，今天是黑豹旗第2場登板，徐少樺是心態穩定的投手，也想要透過這個比賽，找出接下來比賽可以穩定先發的投手戰力。

徐少樺前一場與花蓮體中比賽先發投2局，失掉1分非責失分、無關勝敗，他表示，第一場控制能力不太好，但過了就不會想太多，迎接新的比賽，今天感覺還不錯，都能投到捕手要的位置。

徐少樺透露，剛升上高中時，其實有陣子因為手肘傷勢影響，一年多的時間無法出賽，也一度想要放棄，但教練對他說：「我們沒有放棄你，就不要放棄自己」，讓他堅持下去。

徐少樺目前高三，透過運科訓練活化身體，高中階段球速進步超過10公里、最快可以投到145公里，他也希望可以投出好表現、提高身價，讓球探看見自己的能力，有機會希望能挑戰旅外。