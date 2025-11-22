黑豹旗／大溪高中連兩屆晉8強 盼有室內場地訓練更安定

黑豹旗青棒賽大溪高中今天以5比0擊敗稻江商職、連兩屆晉級8強；總教練鄭錦繁感謝選手努力，但也盼能夠爭取室內訓練場地，讓訓練不用「打游擊」、選手能更有安定感。

黑豹旗青棒賽大溪高中今天16強賽與稻江商職交手，大溪高中開賽就有攻勢，李旻翰率先敲出三壘打，靠著高飛犧牲打先馳得點，3局靠著失誤、安打再拿2分，5局再靠著單局3安、1保送攻勢串聯，再添2分保險分。

大溪高中先發投手徐少樺總計用70球投5局，被敲出2支安打，投出5次三振、2次四壞保送，無失分、奪下勝投。

大溪總教練鄭錦繁表示，可以打進8強已經不容易，這兩週桃園下雨的天數多，大溪校內沒有室內練習的場地，感謝開南大學、平鎮高中、新明國中、仁和國中幫忙，出借室內練習場地，讓球員有地方可以練球。

鄭錦繁提到，球隊陣中大部分的球員都是桃園在地培養上來的球員，也希望學校可以有室內練習的場地，讓球隊訓練不會因為天氣影響只能「打游擊」，有更完善的訓練環境，球員可以更有安定感，也能吸引更多的好手加入。

連兩屆闖進黑豹旗8強，鄭錦繁謙虛表示：「運氣不錯、要謝謝球員」，打出成績不是教練的功勞，而是球員要願意把教練教的東西聽下去、場上表現出來，教學相長，到了比賽就是選手們的舞台、讓他們盡情發揮。