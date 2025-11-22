日職／新球季穿上西武73號 林安可：挑戰日職由衷開心

日本職棒西武獅隊今天正式宣布，已與中華職棒統一獅隊外野手林安可簽下支配下合約，新球季背號將從台灣球迷熟悉的「77」換成「73」，林安可也表示：「能夠挑戰日職我打從心底感到開心。」

作為今年中華職棒代表性的本土打者，林安可球季結束後行使旅外自由球員權利，由西武隊取得交涉權，並順利簽下合約，據了解為2年保障約，加上第3年西武球團選擇權，單季年薪可達100萬美元以上。

西武隊今天宣布簽下這位台灣砲手，林安可透過球團表示：「非常感謝能得到這次的機會。我由衷感到開心能挑戰日本職棒，也會每天全力以赴，盡可能展現自己的特色。雖然是在新環境的挑戰，但我相信一定能帶來好的結果。我會努力為球隊的勝利做出貢獻。」

西武球團本部長廣池浩司表示：「林安可今年的成績大幅進步，我認為他未來還有更大的成長空間。在挑戰日職的過程中，他展現出為了應對更高層級投手而不惜努力的態度，這點非常吸引人。

廣池浩司也表示：「我們非常高興能夠網羅林安可選手，期待他能大展身手，不僅回應日本，也回應台灣獅迷以及所有棒球迷的期待。」