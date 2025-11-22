快訊

日職／林安可與西武達成簽約共識 日媒形容「大型補強」

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊林安可。聯合報系資料照
統一獅林安可今年行使旅外自由球員權利，由日本職棒西武獅隊取得交涉權，今日日本媒體報導，雙方已經取得簽約共識，代表明年球季這位混血王子要帶著台灣球迷的期待前往日本發展。

林安可是在11月3日符合年資取得旅外資格，提出申請旅外入札，17日由西武隊取得議約權，開始與林安可經紀公司開始進行合約洽談，議約期將於1個月內完成各項程序。

日本媒體《Sponichi Annex》今日報導指出，西武隊與林安可已經達成簽約共識，西武在取得優先交涉權後，「每天都在積極且確實地進行談判」。

對於這位台灣砲手，球團本部長廣池浩司表示：「尤其是他今年的成績非常出色。過去也拿過打擊王、打點王，並在台灣代表隊中表現亮眼。我們對他抱有期待。」

報導內容提及，林安可在去年11月的世界12強棒球賽中，曾對日本隊開轟，「這次與台灣球界頂尖強打者達成合約共識，是西武的大型補強。為了奪回自2019年以來闊別7年的聯盟冠軍，球隊的攻擊火力終於迎來增強。」

合約細節並未公布，不過據本報先前了解，林安可將與西武簽下兩年保障約，加上第3年西武球團選擇權，單季年薪可達100萬美元以上，若再加上西武支付統一的轉隊費，推算總金額逼近400萬美元。

林安可2019年從統一獅隊起步，中職生涯7年合計出賽583場，打擊率2成87、全壘打112支、打點399分，2020年32轟、99分打點奪下雙冠王。

西武獅 林安可 統一獅

中職／黃子鵬大約溢價嗎？劉東洋看見雄鷹球迷淚水

台鋼雄鷹隊開出5年、6600萬元（包含激勵獎金）的合約，在今年自由球員市場捕獲黃子鵬這條大魚，對於外界的「溢價說」，雄鷹...

中職／兄弟女打教莎菈WPBL選秀獲選 有望以球員身分參戰

中信兄弟隊今年聘請外籍打擊教練莎菈（Sarah Edwards），使莎菈成為亞洲職棒第1位女性教練。如今莎菈將有新身分，她在女子職棒聯盟（WPBL）選秀當中獲選，有望以球員身分展開棒球生涯新篇章。

日職／新球季穿上西武73號 林安可：挑戰日職由衷開心

日本職棒西武獅隊今天正式宣布，已與中華職棒統一獅隊外野手林安可簽下支配下合約，新球季背號將從台灣球迷熟悉的「77」換成「...

黑豹旗／棒球動漫熱血感！卓鴻志完投勝有率美和晉8強

黑豹旗青棒賽美和中學投手卓鴻志今天投出高中首場完投勝，率隊以6比2擊敗新社高中、隊史首闖8強；卓鴻志因看棒球動漫覺得熱血...

中職／樂天桃猿發文3Q黃子鵬 球迷討「公」道：阿公的呢？

台鋼雄鷹隊今天確定以5年6600萬合約網羅黃子鵬，待了9年的樂天桃猿隊也透過官方社群帳號，發文感謝他的貢獻，球迷們卻歪樓表示，「阿公（前總教練古久保健二）的呢？」 樂天官方社群發文寫道，「謝謝你

