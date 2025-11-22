日職／林安可與西武達成簽約共識 日媒形容「大型補強」

統一獅隊林安可今年行使旅外自由球員權利，由日本職棒西武獅隊取得交涉權，今日日本媒體報導，雙方已經取得簽約共識，代表明年球季這位混血王子要帶著台灣球迷的期待前往日本發展。

林安可是在11月3日符合年資取得旅外資格，提出申請旅外入札，17日由西武隊取得議約權，開始與林安可經紀公司開始進行合約洽談，議約期將於1個月內完成各項程序。

日本媒體《Sponichi Annex》今日報導指出，西武隊與林安可已經達成簽約共識，西武在取得優先交涉權後，「每天都在積極且確實地進行談判」。

對於這位台灣砲手，球團本部長廣池浩司表示：「尤其是他今年的成績非常出色。過去也拿過打擊王、打點王，並在台灣代表隊中表現亮眼。我們對他抱有期待。」

報導內容提及，林安可在去年11月的世界12強棒球賽中，曾對日本隊開轟，「這次與台灣球界頂尖強打者達成合約共識，是西武的大型補強。為了奪回自2019年以來闊別7年的聯盟冠軍，球隊的攻擊火力終於迎來增強。」

合約細節並未公布，不過據本報先前了解，林安可將與西武簽下兩年保障約，加上第3年西武球團選擇權，單季年薪可達100萬美元以上，若再加上西武支付統一的轉隊費，推算總金額逼近400萬美元。

林安可2019年從統一獅隊起步，中職生涯7年合計出賽583場，打擊率2成87、全壘打112支、打點399分，2020年32轟、99分打點奪下雙冠王。