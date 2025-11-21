爆米花聯盟／42歲陽耀勳追平2分砲 率台壽霸龍擊敗合庫

快訊

中央社／ 台北21日電

爆米花棒球聯盟42歲陽耀勳寶刀未老，今天敲出追平比數2分砲，單場2安貢獻3分打點，率台中台壽霸龍隊以11比5擊敗合作金庫隊、拿下預賽第4勝。

2025年爆米花棒球聯盟預賽台中台壽霸龍隊今天與合作金庫交手，台壽霸龍隊2局上接連3支安打先攻下2分，合庫2局下反攻，單局3安、1保送，接著對手2次守備失誤、一口氣攻下4分，超前比數。

台壽霸龍隊3局上1人出局後，陳敏賜先選到四壞保送、陽耀勳開轟，一棒2分幫助球隊扳平比數，4局上，台壽霸龍隊再靠著單局5支安打、2次觸身球保送攻勢串聯，一口氣攻下5分、奠定勝基。

合庫5局下靠著安打、觸身球保送、高飛犧牲打追回1分，台壽霸龍8局上再起攻勢，陳敏賜二壘打送回1分，陽耀勳補上安打，替球隊多添1分保險分。

42歲陽耀勳寶刀未老，今天扛先發4棒，單場5打數敲出2支安打，包括1發全壘打，貢獻3分打點，陳敏賜表現也不遜色，先發扛3棒，單場2安、選到1次四壞保送，貢獻2分打點；台壽霸龍隊賽後戰績4勝1敗、暫居第2名。

列特博生技今天與桃園市成棒隊交手，兩隊6局打完3比3戰成平手，列特博7局下靠著接犬飼康太郎二壘打開啟攻勢，先靠著高飛犧牲打超前比數，葉子然補上安打，替球隊多添1分保險分，列特博以5比3拿下爆米花首勝。

陽耀勳 陳敏賜

